У Росії хочуть карати за "пропаганду та виправдання" ЛГБТ-стосунків

У Росії Державна дума проголосувала за заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків" в інтернеті, ЗМІ, рекламі, кіно та мистецтві.

Відповідні "законопроєкти про захист традиційних цінностей" одноголосно підтримали у першому читанні, йдеться на сайті Держдуми.

Поправки забороняють пропаганду або виправдання "нетрадиційних сексуальних стосунків чи вподобань" серед російських громадян – як дорослих, так і неповнолітніх.

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Також заборонена "пропаганда педофілії" та пропаганда, яка може "викликати бажання неповнолітніх змінити стать".

Фото: Держдума РФ

За пропаганду "нетрадиційних сексуальних стосунків чи вподобань" передбачено штраф від 50 тис. до 400 тис. рублів для громадян, від 100 тис. до 800 тис. для посадовців, від 800 тис. до 5 млн. або призупинення діяльності до 90 діб для юросіб.

За поширення серед неповнолітніх інформації про ЛГБТ-стосунки чи тієї, що може викликати бажання змінити стать, штраф для громадян становитиме від 50 тис. до 200 тис. рублів. Більші санкції також загрожують посадовцям і юридичним особам.

Водночас фільми, які пропагують гомосексуальні стосунки, не отримуватимуть прокатного посвідчення.

А порушників-іноземців обіцяють "видворити" за межі РФ.

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Глава Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що законопроєкти ухвалили, щоб "захистити дітей і тих, хто хоче жити нормальним життям".

На його думку, все інше – це "гріх, содомія і темрява", з якими Росія бореться.

Щоб документ набув чинності, його має ухвалити верхня палата парламенту і підписати Путін.