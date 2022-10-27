У Росії хочуть карати за "пропаганду та виправдання" ЛГБТ-стосунків

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
2857
27 жовтня 2022

У Росії Державна дума проголосувала за заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків" в інтернеті, ЗМІ, рекламі, кіно та мистецтві.

Відповідні "законопроєкти про захист традиційних цінностей" одноголосно підтримали у першому читанні, йдеться на сайті Держдуми.

Поправки забороняють пропаганду або виправдання "нетрадиційних сексуальних стосунків чи вподобань" серед російських громадян – як дорослих, так і неповнолітніх.

Також заборонена "пропаганда педофілії" та пропаганда, яка може "викликати бажання неповнолітніх змінити стать". 

 Фото: Держдума РФ

За пропаганду "нетрадиційних сексуальних стосунків чи вподобань" передбачено штраф від 50 тис. до 400 тис. рублів для громадян, від 100 тис. до 800 тис. для посадовців, від 800 тис. до 5 млн. або призупинення діяльності до 90 діб для юросіб.

За поширення серед неповнолітніх інформації про ЛГБТ-стосунки чи тієї, що може викликати бажання змінити стать, штраф для громадян становитиме від 50 тис. до 200 тис. рублів. Більші санкції також загрожують посадовцям і юридичним особам.

Водночас фільми, які пропагують гомосексуальні стосунки, не отримуватимуть прокатного посвідчення.

А порушників-іноземців обіцяють "видворити" за межі РФ.

Глава Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що законопроєкти ухвалили, щоб "захистити дітей і тих, хто хоче жити нормальним життям".

На його думку, все інше – це "гріх, содомія і темрява", з якими Росія бореться.

Щоб документ набув чинності, його має ухвалити верхня палата парламенту і підписати Путін.

Читайте також: "Чи хочете ви, щоб дітям пропонували змінити стать?": Путін залякав росіян "західними цінностями"


Реклама:


 1279
Прихисти своїх

Тато тепер приходить тільки уві сні: як ірпінські школярі рятувалися від війни

Роксана Касумова
 8948
САДИ

"Лунають вибухи, а я саджу розсаду". Як підприємець з Київщини почав вирощувати овочі замість креветок під час війни

Олена Барсукова
 29478
Суспільство

Останки матері зібрали у відро. Історія життя та загибелі родини, яку знайшли на стихійному цвинтарі в Лимані

Інна Кубай

Головне на сайті


Прихисти своїх

Тато тепер приходить тільки уві сні: як ірпінські школярі рятувалися від війни

Роксана Касумова
Понад пів мільйона українців звернулись до психологів і психіатрів від початку війни – Ляшко
Мисткиня з Київщини створила ляльку з порожнечею, як зруйнований будинок у Бородянці
Як врятувати дику тварину без шкоди для себе? Пояснює WWF Україна
На Волині учасник лотереї відсудив свій виграш і моральну компенсацію
З воску, парафіну чи картоплі: які свічки використовувати, коли вимкнули світло?
САДИ

"Лунають вибухи, а я саджу розсаду". Як підприємець з Київщини почав вирощувати овочі замість креветок під час війни

Олена Барсукова
Суспільство

Останки матері зібрали у відро. Історія життя та загибелі родини, яку знайшли на стихійному цвинтарі в Лимані

Інна Кубай