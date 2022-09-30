Від початку війни Росія вбила майже 400 українських дітей – омбудсмен

Росія продовжує вбивати українських дітей. Станом на ранок 30 серпня внаслідок військової агресії РФ загинули 397 дітей.
Про це повідомляє радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук, посилаючись на офіційні дані ювенальних прокурорів.
Від початку війни щонайменше 1177 дітей постраждали внаслідок збройної агресії РФ. 780 з них – отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За її словами, стало відомо про загибель 29 вересня ще однієї дитини внаслідок ракетного удару по місту Дніпро. Також у цей день внаслідок обстрілу окупантами Миколаєва отримав поранення 16-річний хлопець.
Крім того, за даними державного порталу "Діти війни", на сьогодні щонайменше 242 дитини вважаються зниклими безвісти, ще 7 890 – незаконно депортованими, зокрема до РФ. Вдалося повернути в Україну всього 55 дітей.
|Дані порталу "Діти війни"
"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – пояснює Герасимчук.
Вона також додала, що кількісні показники щодо постраждалих щодня оновлюють Національна поліція, Офіс Генпрокурора та Національне інформаційне бюро.
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Омбудсмен також закликала українців користуватися порталом "Діти війни", якщо необхідна консультація з "дитячих" питань або щоб повідомити:
- про дитину, яка загубилася;
- про злочин проти дітей;
- якщо ви знайшли дитину;
- якщо вам відомо про факт депортації дитини;
- про примусову зміну громадянства та документів дитини.
Нагадаємо, у Дніпрі від обстрілу загинула сім'я – на руїнах будинку їх чекав уцілілий пес Крим.
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