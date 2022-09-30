Від початку війни Росія вбила майже 400 українських дітей – омбудсмен

Росія продовжує вбивати українських дітей. Станом на ранок 30 серпня внаслідок військової агресії РФ загинули 397 дітей.

Про це повідомляє радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук, посилаючись на офіційні дані ювенальних прокурорів.

Від початку війни щонайменше 1177 дітей постраждали внаслідок збройної агресії РФ. 780 з них – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За її словами, стало відомо про загибель 29 вересня ще однієї дитини внаслідок ракетного удару по місту Дніпро. Також у цей день внаслідок обстрілу окупантами Миколаєва отримав поранення 16-річний хлопець.

Крім того, за даними державного порталу "Діти війни", на сьогодні щонайменше 242 дитини вважаються зниклими безвісти, ще 7 890 – незаконно депортованими, зокрема до РФ. Вдалося повернути в Україну всього 55 дітей.

Дані порталу "Діти війни"

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – пояснює Герасимчук.

Вона також додала, що кількісні показники щодо постраждалих щодня оновлюють Національна поліція, Офіс Генпрокурора та Національне інформаційне бюро.

Омбудсмен також закликала українців користуватися порталом "Діти війни", якщо необхідна консультація з "дитячих" питань або щоб повідомити:

про дитину, яка загубилася;

про злочин проти дітей;

якщо ви знайшли дитину;

якщо вам відомо про факт депортації дитини;

про примусову зміну громадянства та документів дитини.

Нагадаємо, у Дніпрі від обстрілу загинула сім'я – на руїнах будинку їх чекав уцілілий пес Крим.