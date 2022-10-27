З воску, парафіну чи картоплі: які свічки використовувати, коли вимкнули світло?

Через перебої з електропостачанням внаслідок російських обстрілів українцям радять запастись свічками.

Щоб освітлювати житло, можна використовувати різні свічки: з парафіну, воску, гелю чи навіть саморобні, пишуть на платформі dovidka.info.

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, які свічки варто придбати для дому і як змайструвати їх самостійно

Які свічки краще купити?

Фото: VadimVasenin /Depositphotos

Свічки з бджолиного воску

Найбільш екологічні, безпечні та без різкого запаху. Такий віск практично не горить, а тільки плавиться. При горінні не залишає кіптяви.

Іноді до складу маси додають частку парафіну в строгому процентному співвідношенні, щоб не порушити природні властивості воску.

Однак якщо на восковій свічці є горизонтальні тріщини і вона легко кришиться – у ній більше 30% парафіну.

Коштують такі свічки дорожче за інші через високу вартість сировини. Ціна стартує від від 100 грн за набір тонких ("церковних")

Час горіння залежить від розміру, однак найменші з магазину горять до години.

Свічки з рослинного воску (стеаринові)

Стеарин виробляється з різних олій, наприклад, пальмової. Стеаринові свічки легко розпізнати: вони матові, а після згоряння утворюється прозорий шар з малюнком, схожим на сніжинки.

Свічки з пальмового воску

Твердий і нежирний матеріал. Горить практично без запаху.

Однак крихкий – його легко зламати.

Свічки з соєвого свічного воску

Матово-білого кольору, при нагріванні матеріал стає рідким і прозорим з "молочним" запахом.

Свічки з кокосового воску

Дорожчі за пальмові і соєві, горять також довше за інші (1 см – до 5 годин) . Однак їх рідко можна знайти у магазинах.

Такі свічки виділяють концентрований аромат, тому їх рекомендується застосовувати у великих приміщеннях.

Ціни на свічки з рослинного воску: від 100 грн за свічку малого розміру.

Час горіння залежить від розміру, однак найменші горять до 45 хвилин.

Парафінові

Парафін – продукт перегонки нафти. Без домішок і без додаткового очищення він має неприємний запах. Є свічки, зроблені з парафіну високого очищення, ті, в які додають ароматизатори.

Чим більше в складі свічки погано очищеного парафіну, тим більше кіптяви, будуть нерівномірне полумʼя і чорний "наліт" під час горіння.

Зловживати парафіновими свічками, спалюючи їх одну за одною, не варто. Краще робити невеликі перерви та провітрювати приміщення.

Їхній єдиний плюс – дешево. Ціна на парафінову свічку найменшого розміру стартує від 20 грн.

Час горіння залежить від розміру, однак найменші згорають за півгодини.

Гелеві свічки

Їх виготовляють з гелеподібних мінеральних олій або гелеподібних синтетичних вуглеводнів.

Ці свічки безпечніші, ніж ті, які зроблені з технічного парафіну. Але в гелевих свічках є нюанс – декоративний наповнювач.

При згорянні тканина і пластмаса можуть виділяти неприємний запах, до того ж вони легко спалахують і вогонь може стати неконтрольованим.

Тому краще купувати гелеві свічки з камінцями, які не займуться.

Час горіння – в середньому 4 години (але залежить від розміру).

Середня ціна – 250 гривень.

Як зробити свічку власноруч?

Свічка тривалого горіння

З однієї воскової свічки довжиною 30 сантиметрів можна змайструвати 6 свічок тривалого горіння, кожна з яких горітиме 10-12 годин.

Для цього потрібні:

маленька банка, склянка або чарка з товстим склом

парафінова свічка

воскова свічка

дрібка солі

олія (рафінована без запаху)

ніж

сірники або запальничка

Як зробити:

✅ Розділіть воскову свічку на кілька частин орієнтовно по 5 сантиметрів.

✅ На дно ємності крапніть трішки розтопленого парафіну і, поки він не застиг, закріпіть на ньому відрізок свічки.

✅ Налийте у ємність олію, додайте дрібку солі, яка прибере з олії вологу.

✅ Свічка довготривалого горіння готова.

Свічка з картоплі

Фото: Reddit

Якщо у вас немає магазинних свічок, джерело світла можна зробити з картоплі.

Що знадобиться:

маленька тарілка (зі скла чи глини)

картоплина

імпровізований ґніт – мотузка з натуральної тканини, марлі, бинта чи шнурівка

олія (рафінована без запаху)

Як зробити:

✅ Налийте в тарілку орієнтовно 100 мл олії.

✅ Виріжте кружальце картоплі завтовшки в 1 сантиметр і зробіть посередині отвір для ґноту.

✅ І картопляне кружальце, і сам ґніт змастіть олією.

✅ Протягніть гніт через картоплю, щоб зверху виступало орієнтовно пів сантиметра.

✅ Покладіть картоплину в тарілку з олією та підпаліть ґніт.

✅ Орієнтовно 100 мл олії і 3-5 см ґноту горітимуть до 6 годин.