З воску, парафіну чи картоплі: які свічки використовувати, коли вимкнули світло?

Через перебої з електропостачанням внаслідок російських обстрілів українцям радять запастись свічками.
Щоб освітлювати житло, можна використовувати різні свічки: з парафіну, воску, гелю чи навіть саморобні, пишуть на платформі dovidka.info.
У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, які свічки варто придбати для дому і як змайструвати їх самостійно
Які свічки краще купити?
|Фото: VadimVasenin/Depositphotos
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Свічки з бджолиного воску
Найбільш екологічні, безпечні та без різкого запаху. Такий віск практично не горить, а тільки плавиться. При горінні не залишає кіптяви.
Іноді до складу маси додають частку парафіну в строгому процентному співвідношенні, щоб не порушити природні властивості воску.
Однак якщо на восковій свічці є горизонтальні тріщини і вона легко кришиться – у ній більше 30% парафіну.
Коштують такі свічки дорожче за інші через високу вартість сировини. Ціна стартує від від 100 грн за набір тонких ("церковних")
Час горіння залежить від розміру, однак найменші з магазину горять до години.
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Свічки з рослинного воску (стеаринові)
Стеарин виробляється з різних олій, наприклад, пальмової. Стеаринові свічки легко розпізнати: вони матові, а після згоряння утворюється прозорий шар з малюнком, схожим на сніжинки.
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Свічки з пальмового воску
Твердий і нежирний матеріал. Горить практично без запаху.
Однак крихкий – його легко зламати.
|Фото: sjhuls/Depositphotos
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Свічки з соєвого свічного воску
Матово-білого кольору, при нагріванні матеріал стає рідким і прозорим з "молочним" запахом.
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Свічки з кокосового воску
Дорожчі за пальмові і соєві, горять також довше за інші (1 см – до 5 годин) . Однак їх рідко можна знайти у магазинах.
Такі свічки виділяють концентрований аромат, тому їх рекомендується застосовувати у великих приміщеннях.
Ціни на свічки з рослинного воску: від 100 грн за свічку малого розміру.
Час горіння залежить від розміру, однак найменші горять до 45 хвилин.
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Парафінові
Парафін – продукт перегонки нафти. Без домішок і без додаткового очищення він має неприємний запах. Є свічки, зроблені з парафіну високого очищення, ті, в які додають ароматизатори.
Чим більше в складі свічки погано очищеного парафіну, тим більше кіптяви, будуть нерівномірне полумʼя і чорний "наліт" під час горіння.
Зловживати парафіновими свічками, спалюючи їх одну за одною, не варто. Краще робити невеликі перерви та провітрювати приміщення.
Їхній єдиний плюс – дешево. Ціна на парафінову свічку найменшого розміру стартує від 20 грн.
Час горіння залежить від розміру, однак найменші згорають за півгодини.
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Гелеві свічки
Їх виготовляють з гелеподібних мінеральних олій або гелеподібних синтетичних вуглеводнів.
Ці свічки безпечніші, ніж ті, які зроблені з технічного парафіну. Але в гелевих свічках є нюанс – декоративний наповнювач.
При згорянні тканина і пластмаса можуть виділяти неприємний запах, до того ж вони легко спалахують і вогонь може стати неконтрольованим.
Тому краще купувати гелеві свічки з камінцями, які не займуться.
Час горіння – в середньому 4 години (але залежить від розміру).
Середня ціна – 250 гривень.
Як зробити свічку власноруч?
Свічка тривалого горіння
З однієї воскової свічки довжиною 30 сантиметрів можна змайструвати 6 свічок тривалого горіння, кожна з яких горітиме 10-12 годин.
Для цього потрібні:
- маленька банка, склянка або чарка з товстим склом
- парафінова свічка
- воскова свічка
- дрібка солі
- олія (рафінована без запаху)
- ніж
- сірники або запальничка
Як зробити:
✅ Розділіть воскову свічку на кілька частин орієнтовно по 5 сантиметрів.
✅ На дно ємності крапніть трішки розтопленого парафіну і, поки він не застиг, закріпіть на ньому відрізок свічки.
✅ Налийте у ємність олію, додайте дрібку солі, яка прибере з олії вологу.
✅ Свічка довготривалого горіння готова.
Свічка з картоплі
|Фото: Reddit
Якщо у вас немає магазинних свічок, джерело світла можна зробити з картоплі.
Що знадобиться:
- маленька тарілка (зі скла чи глини)
- картоплина
- імпровізований ґніт – мотузка з натуральної тканини, марлі, бинта чи шнурівка
- олія (рафінована без запаху)
Як зробити:
✅ Налийте в тарілку орієнтовно 100 мл олії.
✅ Виріжте кружальце картоплі завтовшки в 1 сантиметр і зробіть посередині отвір для ґноту.
✅ І картопляне кружальце, і сам ґніт змастіть олією.
✅ Протягніть гніт через картоплю, щоб зверху виступало орієнтовно пів сантиметра.
✅ Покладіть картоплину в тарілку з олією та підпаліть ґніт.
✅ Орієнтовно 100 мл олії і 3-5 см ґноту горітимуть до 6 годин.
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