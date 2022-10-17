Як користуватись обігрівачем, буржуйкою, пічкою, щоб уникнути пожежі? Правила безпеки

Російські окупанти пошкодили чимало об'єктів енергетичної інфраструктури: влада попереджає про важку зиму.
Підготуватися до складного опалювального сезону допоможе облаштування житла обігрівачами, внутрішні двори – пічками чи мангалами.
Та щоб уникнути пожеж, варто знати, як правильно користуватися нагрівальними пристроями.
У Мінреінтеграції пояснили, як безпечно використовувати обігрівачі, пічки та буржуйки.
Як безпечно користуватися приладами для нагрівання?
Обігрівач
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❌ Не накривайте прилад та не сушіть на ньому одяг.
✅ При вмиканні в електромережу переконайтеся, що вона здатна витримати навантаження, адже нагрівальні елементи можуть бути досить потужними.
❌ Не під‘єднуйте прилад до саморобного подовжувача не заводського виробництва.
✅ Встановлюйте прилади з нагрівальним елементом подалі від легкозаймистих речовин, дерев‘яних меблів тощо.
❌ Контролюйте, щоб у прилад з відкритим нагрівальним елементом не потрапили папір, пил та інші легкозаймисті матеріали, які становлять пожежну небезпеку.
Буржуйка
✅ Встановіть буржуйку на лист металу, а під нього підкладіть будь-який теплоізоляційний матеріал.
❌ Не встановлюйте пристрій поряд із легкозаймистими предметами: фіранками, меблями з дерева тощо.
❌ Не використовуйте виріб, якщо його труба несправна або засмітилася.
❌ Не виводьте трубу груби у вентиляційний канал будинку. Вона має виводитись через спеціальний отвір у вікні або стіні.
❌ Не завантажуйте у виріб понад 3 кг палива.
✅ Щільно зачиняйте дверцята опалювального приладу.
✅ Після використання приберіть попіл.
❌ Не залишайте грубу без нагляду.
Пічка
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✅ Огляньте пічку на наявність тріщин – їх не повинно бути.
✅ За допомогою запаленого сірника або клаптика паперу перевірте тягу. Переконайтеся, що продукти згорання виходять у димохід.
✅ Покладіть під пічку металевий лист.
❌ Не тримайте поблизу пічки легкозаймисті матеріали і не сушіть поряд одяг.
✅ Слідкуйте, щоб приміщення, де встановлена піч, постійно провітрювалось.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я пояснювали, як діяти, якщо немає опалення, аварія на газопроводі чи в електромережі.
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