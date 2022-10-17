Як користуватись обігрівачем, буржуйкою, пічкою, щоб уникнути пожежі? Правила безпеки

Російські окупанти пошкодили чимало об'єктів енергетичної інфраструктури: влада попереджає про важку зиму.

Підготуватися до складного опалювального сезону допоможе облаштування житла обігрівачами, внутрішні двори – пічками чи мангалами.

Та щоб уникнути пожеж, варто знати, як правильно користуватися нагрівальними пристроями.

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У Мінреінтеграції пояснили, як безпечно використовувати обігрівачі, пічки та буржуйки.

Як безпечно користуватися приладами для нагрівання?

Обігрівач

Фото: HayDmitriy /Depositphotos

❌ Не накривайте прилад та не сушіть на ньому одяг.

✅ При вмиканні в електромережу переконайтеся, що вона здатна витримати навантаження, адже нагрівальні елементи можуть бути досить потужними.

❌ Не під‘єднуйте прилад до саморобного подовжувача не заводського виробництва.

✅ Встановлюйте прилади з нагрівальним елементом подалі від легкозаймистих речовин, дерев‘яних меблів тощо.

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❌ Контролюйте, щоб у прилад з відкритим нагрівальним елементом не потрапили папір, пил та інші легкозаймисті матеріали, які становлять пожежну небезпеку.

Буржуйка

✅ Встановіть буржуйку на лист металу, а під нього підкладіть будь-який теплоізоляційний матеріал.

❌ Не встановлюйте пристрій поряд із легкозаймистими предметами: фіранками, меблями з дерева тощо.

❌ Не використовуйте виріб, якщо його труба несправна або засмітилася.

❌ Не виводьте трубу груби у вентиляційний канал будинку. Вона має виводитись через спеціальний отвір у вікні або стіні.

❌ Не завантажуйте у виріб понад 3 кг палива.

✅ Щільно зачиняйте дверцята опалювального приладу.

✅ Після використання приберіть попіл.

❌ Не залишайте грубу без нагляду.

Пічка

Фото: TTstudio /Depositphotos

✅ Огляньте пічку на наявність тріщин – їх не повинно бути.

✅ За допомогою запаленого сірника або клаптика паперу перевірте тягу. Переконайтеся, що продукти згорання виходять у димохід.

✅ Покладіть під пічку металевий лист.

❌ Не тримайте поблизу пічки легкозаймисті матеріали і не сушіть поряд одяг.

✅ Слідкуйте, щоб приміщення, де встановлена піч, постійно провітрювалось.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я пояснювали, як діяти, якщо немає опалення, аварія на газопроводі чи в електромережі.

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