Українці знову переходять на зимовий час: коли переводити годинники

У ніч з 29 на 30 жовтня українці мають перевести годинники на "зимовий час".

Тобто треба повернути стрілку годинника на 1 годину назад о 4 ранку.

Традиція "літнього" та "зимового" часу в Україні діє ще з часів СРСР. Відповідний наказ підписали у 1981 році. Основною причиною було економія електроенергії впродовж доби.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

У 2021 році у Раді зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого парламентарі хочуть призупинити сезонні переведення годинника, і залишити в Україні "зимовий" час. Але документ ще розглядають та доопрацьовують.

При цьому перехід на інший час має вплив на організм – йому доводиться перелаштовуватися до нового графіку. Ось кілька порад про те, як звикнути до переведення годинників за один день.

До речі, перехід на літній час науковці вважають важчим. Проте фахівці кажуть, що і "додаткова" година, і її нестача мають свій вплив.

Нагадаємо, що на окупованих Росією територіях закликають людей не переводити годинники разом з Україною. Ймовірно, це роблять для того, щоб створити єдиний часовий простір з країною агресором, яка затвердила "літній" час основним у 2014 році.