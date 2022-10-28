Волонтери запускають пошив військової жіночої форми з урахуванням особливостей фізіології. ФОТО

Для українських захисниць запускають пошив військової форми під брендом ЗМLCHK.

Про це повідомляють ініціатори проєкту – волонтери української громадської організації "Землячки. Український фронт", яка займається допомогою жінкам у Збройних силах.

Як розповідають у ГО, лекала для форми розробили з урахуванням особливостей жіночої фізіології. На осінній період військовий одяг прошиватимуть на флісі, а на зимову пору планують зробити його теплішим.

Українки-військові зможуть отримати форму безкоштовно, здійснивши запит через Instagram організації.

Фото: ГО "Землячки. Український фронт"

"Військова форма – це засіб першої необхідності на фронті, адже ти не можеш бути ефективною у формі 52 розміру зі своїм 46. Теплу жіночу військову форму у нас запитує кожна захисниця з 3000+ закритих нами запитів", – наголошує засновниця ГО Ксенія Драганюк.

Лекала для пошиття жіночої військової форми розробляла Ужгородська фабрика ПрАТ "Ужгородська швейна фабрика" спільно з ГО "Землячки", а пошиттям займається Харківською фабрика "Lap".

За словами волонтерів, швейна фабрика у Харкові змогла реорганізувати цех, аби люди не втрачали робочі місця попри війну та постійні обстріли міста росіянами.

Фото: ГО "Землячки. Український фронт"

"Усі швеї наразі працюють у Харкові віддалено, але на якісному обладнанні фабрики, що допомагає зберегти високу якість пошитої продукції, та підтримує українське підприємництво", – підкреслюють у ГО.

Фото: ГО "Землячки. Український фронт"

Перша партія утепленої осінньої військової форми нараховуватиме 300 комплектів. Зимові моделі знаходяться в розробці і планують відшиватися на початку листопада, повідомляють волонтери.

"ГО "Землячки. Український фронт" відправляє форму для захисниць безкоштовно, на волонтерських засадах та існує за рахунок донатів", – пояснюють у ГО.

Нагадаємо, раніше команда громадської організації "Землячки" створила анімаційний серіал "Маріуполь. Військові хроніки мирного жителя" за мотивами щоденника маріупольчанки, яка три тижні прожила в окупації.