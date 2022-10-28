Тата вбив снаряд РФ: у поліції розповіли історію порятунку осиротілих дітей з Донеччини

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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28 жовтня 2022

На Донеччині поліцейські спільно з волонтерами врятували двох дітей, які залишилися сиротами через російську військову агресію.

Про трагічну долю родини із села Торське Лиманської громади та порятунок 9-річного Андрія і його 10-річної сестри Олі розповіли у Нацполіції України.

Діти втратили маму 4 роки тому – батько виховував їх сам. 

Село майже щодня потерпає від ворожих обстрілів, тож правоохоронці регулярно навідувалися до родини з проханням евакуюватися. Востаннє вони приїжджали тиждень тому, проте чоловік категорично відмовлявся, хоча волонтери пропонували сім’ї житло і навіть роботу в більш безпечному регіоні України.

"Також ми пообіцяли, що діти будуть проживати і навчатися в комфортних умовах. Але чоловік написав нам офіційну відмову. А ввечері зателефонували місцеві мешканці та повідомили, що батька родини не стало", – розповідає тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу поліції №3 у Лимані Ігор Угнівенко.

 Фото: Нацполіція

Того дня росіяни відкрили вогонь по Торському. Один зі снарядів поцілив у подвір'я будинку, де проживала родина. Діти у той момент знаходилися в оселі, тому дивом вціліли. Проте їхній батько загинув на місці від отриманих травм – 51-річного чоловіка зачепило уламками.

"До нас у двір потрапив снаряд. Тато в цей час був на вулиці, він саме збирався зайти до будинку, але не встиг, його вбило. Ми дуже злякалися і сховалися", – розповідає Андрій про трагедію, що спіткала їх із сестрою.

 9-річний Андрійко, який втратив батька через обстріл РФ. Фото: Нацполіція

Після загибелі батька Андрія та Олю забрали до себе сусіди, які згодом подзвонили до поліції з проханням про допомогу. 

Незабаром правоохоронці, волонтери та госпітальєри організували евакуацію братика та сестрички з-під обстрілів. За словами правоохоронців, хлопчик погодився їхати одразу, а його старша сестра дуже боялася, що їх відвезуть до дитячого будинку.

 Фото: Нацполіція

"Ми раніше вже приїжджали до цих дітлахів, вони нас знали. Тому вдалося заспокоїти дівчинку та вмовити її поїхати разом з братом до більш безпечного місця", – розповідає дільничний офіцер поліції Артем Медєнцев.

Евакуацію здійснювали двома машинами: в одній везли дітей, в іншій – загиблого батька, аби не травмувати їх. Пізніше волонтери повернулися за речами Андрія та Олі.

У Нацполіції запевняють, що наразі діти вже перебувають у більш безпечному місці і проживають разом із рідною тіткою у Покровському районі.

У поліції зауважують, що жінка також має дитину, тому ювенальні поліцейські запропонували родині евакуюватися, оскільки на Донеччині зараз небезпечно.

"Зараз соцслужби підшукують для сім’ї житло у більш безпечному регіоні країни. Поліцейські не залишають дітей наодинці з бідою і намагаються зробити все необхідне, аби вони були у безпеці", – наголошують у Нацполіції.

Наостанок правоохоронці закликали родини з дітьми евакуюватися із регіонів, де ведуться активні бойові дії.

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