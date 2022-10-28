У Києві створять військове меморіальне кладовище на Лисій горі: рішення критикують

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
8653
28 жовтня 2022

У Києві на Лисій горі збираються створити Національне військове меморіальне кладовище.

Відповідне рішення підтримали під час голосування у Київраді 27 жовтня 62 депутати.

Ініціатором цієї пропозиції є Кабінет міністрів, який доручив КМДА розробити відповідний проєкт та детальний план території.

Однак проєкт викликав обговорення у суспільстві через статус місцевості.

Фото: Вікіпедія

Читайте також: На честь Левіна, Скрябіна, Чорнобаївки: у Києві перейменували ще 40 вулиць

Згідно з документами, які є в розпорядженні УП.Життя, площа меморіального кладовища становитиме 140 гектарів, а орієнтовна вартість робіт становитиме 5 млн гривень.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що створення меморіального військового кладовища стало необхідністю початку повномасштабної війни.

Там планують проводити урочисті поховання загиблих захисників у ході бойових дій.

За планом створення меморіального військового кладовища фінансування мають забезпечити із держбюджету та створити окрему установу, яка його обслуговуватиме.

Розпочати будівництво Кабмін планує у квітні, а наприкінці 2023 року меморіальний комплекс уже має запрацювати.

У чому проблема із меморіальним комплексом на Лисій горі

Попри підтримку проєкту, у Київраді не обійшлось і без критики, адже місцевість Лисої гори є знаковим місцем для киян, де традиційно проводять зустрічі представники різних субкультур, толкієністи, а також язичники.

Окрім цього, Лиса гора є регіональним ландшафтним парком та частиною природно-заповідного фонду, землекористувачем якої є Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця".

Депутатка Київради Ксенія Семенова у коментарі УП.Життя зазначила, що такі рішення не мають ухвалювати "на швидку руку".

"Ця ділянка належить до природно-заповідного фонду, це заповідник, тому там не можна робити кладовище", – зазначила Семенова.

Відповідно, щоб розпочати створення меморіального військового кладовища, на Лисій горі потрібно затвердження у Верховній Раді.

За словами Семенової, розглядались різні локації для створення меморіалу, зокрема і в Бабиному яру.

"Розглядали Бабин яр, але там вирішили не змішувати контексти геноциду євреїв і української війни проти РФ.

Пропонували також Протасів яр, але там місцева громада виступає проти і, зрештою, знайшли варіант із Лисою горою, бо там і місця достатньо, і немає перешкод, окрім того, що це заповідник", – каже Семенова.

Читайте також: Вулицю Московську у Києві таки перейменували


Реклама:


 699
Суспільство

"Пишу повідомлення, але не отримую відповіді". Історія кохання, яке розділили окупація та полон

Ольга Кириленко
 6716
Прихисти своїх

Тато тепер приходить тільки уві сні: як ірпінські школярі рятувалися від війни

Роксана Касумова
 11073
САДИ

"Лунають вибухи, а я саджу розсаду". Як підприємець з Київщини почав вирощувати овочі замість креветок під час війни

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

"Пишу повідомлення, але не отримую відповіді". Історія кохання, яке розділили окупація та полон

Ольга Кириленко
Слідом за Україною: 9 країн виходять з Альянсу незалежних пресрад Європи через присутність РФ
Що збільшує ризик інсульту та як його уникнути? Поради ЦГЗ
Мінкульт радить віддати російські та радянські пам'ятники музеям, але є умова
Уряд призначив людину ексрегіонала Луцького директором УЦОЯО, що опікується ЗНО
У Києві створять військове меморіальне кладовище на Лисій горі: рішення критикують
Прихисти своїх

Тато тепер приходить тільки уві сні: як ірпінські школярі рятувалися від війни

Роксана Касумова
САДИ

"Лунають вибухи, а я саджу розсаду". Як підприємець з Київщини почав вирощувати овочі замість креветок під час війни

Олена Барсукова