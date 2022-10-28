У Києві створять військове меморіальне кладовище на Лисій горі: рішення критикують

У Києві на Лисій горі збираються створити Національне військове меморіальне кладовище.

Відповідне рішення підтримали під час голосування у Київраді 27 жовтня 62 депутати.

Ініціатором цієї пропозиції є Кабінет міністрів, який доручив КМДА розробити відповідний проєкт та детальний план території.

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Однак проєкт викликав обговорення у суспільстві через статус місцевості.

Фото: Вікіпедія

Згідно з документами, які є в розпорядженні УП.Життя, площа меморіального кладовища становитиме 140 гектарів, а орієнтовна вартість робіт становитиме 5 млн гривень.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що створення меморіального військового кладовища стало необхідністю початку повномасштабної війни.

Там планують проводити урочисті поховання загиблих захисників у ході бойових дій.

За планом створення меморіального військового кладовища фінансування мають забезпечити із держбюджету та створити окрему установу, яка його обслуговуватиме.

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Розпочати будівництво Кабмін планує у квітні, а наприкінці 2023 року меморіальний комплекс уже має запрацювати.

У чому проблема із меморіальним комплексом на Лисій горі

Попри підтримку проєкту, у Київраді не обійшлось і без критики, адже місцевість Лисої гори є знаковим місцем для киян, де традиційно проводять зустрічі представники різних субкультур, толкієністи, а також язичники.

Окрім цього, Лиса гора є регіональним ландшафтним парком та частиною природно-заповідного фонду, землекористувачем якої є Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця".

Депутатка Київради Ксенія Семенова у коментарі УП.Життя зазначила, що такі рішення не мають ухвалювати "на швидку руку".

"Ця ділянка належить до природно-заповідного фонду, це заповідник, тому там не можна робити кладовище", – зазначила Семенова.

Відповідно, щоб розпочати створення меморіального військового кладовища, на Лисій горі потрібно затвердження у Верховній Раді.

За словами Семенової, розглядались різні локації для створення меморіалу, зокрема і в Бабиному яру.

"Розглядали Бабин яр, але там вирішили не змішувати контексти геноциду євреїв і української війни проти РФ.

Пропонували також Протасів яр, але там місцева громада виступає проти і, зрештою, знайшли варіант із Лисою горою, бо там і місця достатньо, і немає перешкод, окрім того, що це заповідник", – каже Семенова.