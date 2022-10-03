Нобелівська премія 2022: стартував тиждень оголошення лауреатів, серед номінантів може бути Зеленський

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 жовтня 2022

З 3 по 10 жовтня стануть відомі імена лауреатів Нобелівської премії 2022 року – однієї з найпрестижніших міжнародних нагород.

Тиждень розпочнеться із оголошення переможця у галузі фізіології та медицини.

А 7 жовтня назвуть лауреата основної нагороди – Нобелівської премії миру. 

Букмекери прогнозують, що серед номінантів може бути президент України Володимир Зеленськийповідомляє Reuters.

 Фото: jehoede/Depositphotos

Цьогоріч лауреатів оголошуватимуть у такому порядку:

  • 3 жовтня – у галузі фізіології та медицини;
  • 4 жовтня – у галузі фізики;
  • 5 жовтня – у галузі хімії;
  • 6 жовтня – Нобелівська премія з літератури;
  • 7 жовтня – Нобелівська премія миру;
  • 10 жовтня – економічна премія пам’яті Альфреда Нобеля, що вручається з ініціативи Банку Швеції.

Особлива увага цього року, під час війни РФ проти України, прикута до Нобелівської премії "за надзвичайні досягнення у встановленні миру". Її лауреатів оголосить Норвезький Нобелівський комітет в Осло.

На думку букмекерів, газета The Kyiv Independent та президент Володимир Зеленський наразі є фаворитами на звання лауреатів Нобелівської премії миру.

Премія для Зеленського означала б нагороду для "українського народу, який сьогодні платить найвищу ціну за право жити без війни", сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters.

А директор Інституту дослідження проблем миру Генрік Урдал зазначив, що Нобелівський комітет "був би обережний" з нагородженням президента України.

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Водночас у списку номінантів можуть бути діячі з країн-агресорів Росії та Білорусі, додав Генрік Урдал.

"Опозиціонери" Олексій Навальний і Світлана Тихановська можуть стати лауреатами премії миру, оскільки засудили напад РФ і "були рішучими прихильниками демократії та відмови від насильства у своїх країнах".

Нобелівський комітет може також звернути увагу на зміну клімату, каже керівник Стокгольмського інституту дослідження проблем миру Ден Сміт.

На цьогорічну премію миру номіновані: екоактивістка Ґрета Тунберг, британський телеведучий Девід Аттенборо, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе та група Fridays for Future, пише Reuters з посиланням на опитування норвезьких законодавців.

Також у списку номінантів – Всесвітня організація охорони здоров’я, Папа Римський Франциск, Уряд національної єдності М’янми, який очолила опозиціонерка і колишня лауреатка "Нобеля" Аун Сан Су Чжі.

Серед інших потенційних лауреатів – Агентство ООН у справах біженців, ЮНІСЕФ, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

Лауреати премії отримають свої нагороди 10 грудня.

На Нобелівський тиждень у Стокгольмі запросять переможців 2020 та 2021 років.

Також планується церемонія нагородження у концертному залі Konserthuset Stockholm і банкет у мерії Стокгольма.

Нагадаємо, раніше європейські політики просили змінити термін подачі заявок на Нобелівську премію миру, щоб номінувати Володимира Зеленського та народ України.

Також український народ і президента Зеленського висунули на цьогорічну премію Сахарова за свободу думки.

Минулого року Нобелівську премію миру-2021 отримали журналісти Марія Ресса та Дмитро Муратов "за зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та тривалого миру".

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