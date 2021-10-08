Нобелівський комітет визначив лауреатів премії миру-2021

Нобелівський комітет визначив лауреатів Нобелівської премії миру-2021.

Нагороду вручили Марії Рессі та Дмитру Муратову "за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та тривалого миру".

Нобелівську премію миру 2021 року вручили Марії Рессі та Дмитру Андрійовичу Муратову "за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та тривалого миру".

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Ресса та Муратов отримали премію миру за мужню боротьбу за свободу вираження поглядів на Філіппінах та в Росії, повідомляють у Нобелівському комітеті.

"Вони представляють всіх журналістів, які відстоюють ідеали миру у середовищі, де демократія та свобода преси стикаються зі все більш несприятливими умовами", – йдеться на сайті премії.

Марія Ресса отримала премію за викривання зловживань владою, насильства та зростаючого авторитаризму у рідих Філіппінах.

У 2012 році вона стала співзасновницею та редакторкою сайту Rappler, який займався журналістськими розслідуваннями.

Видання жорстко критикувало політику уряду Філіпін щодо боротьби з наркоторговцями, яка перетворилася на терор з боку поліції.

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Дмитро Андрійович Муратов протягом десятиліть захищав свободу слова в Росії в складних умовах

У 1993 році він був одним із засновників незалежної опозиційної газети "Нова газета", редактором якої працював 24 роки.

"Нова газета" публікувала критичні статті про корупцію, насильство з боку поліції, незаконні арешти, фальсифікації на виборах, "фабрики тролів" та про використання російських збройних сил, як в Росії, так і поза її межами.

"З часу створення газети було вбито шість її журналістів, у тому числі Ганну Політковську, яка писала критичні статті про війну в Чечні. Незважаючи на вбивства та погрози, головний редактор Муратов не відмовився від незалежної політики газети. Він послідовно відстоював право журналістів на свободу слова", – повідомили в комітеті.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва зазначила, що вручення премії Миру Марії Рессі та Дмитру Муратову є підтримкою незалежної журналістики в країнах з авторитарними режимами.

4 жовтня у Швеції стартував Нобелівський тиждень. У той же день Нобелівський комітет оголосив переможців у галузі фізіології та медицини.

5 жовтня науковці Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман та Джорджіо Паризі отримали премію в галузі фізики за "новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем".

6 жовтня Нобелівську премію з хімії отримали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан за "розвиток асиметричного органокаталізу".

Вчора, 7 жовтня стало відоме ім'я володаря премії з літератури.

11 жовтня в Осло, назвуть переможця в галузі економіки у пам'ять про Альфреда Нобеля.

Нагадаємо, у 2020 році Нобелівську премію миру отримала Світова продовольча програма (WFP).

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