Троє учнів-сантехніків зі Львова вперше представлять Україну на міжнародному етапі конкурсу WorldSkills

Україна вперше візьме участь у міжнародному етапі конкурсу професійної майстерності WorldSkills.

Нашу країну представлятимуть троє учнів-сантехніків, які навчаються у Львівському міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту і будівництва, повідомляють у Міністерстві освіти і науки.

Андрій Пікловський, Андрій Ярошевський та Юрій Рибак нині опановують професію монтажника санітарно-технічних систем і устаткування.

WorldSkills International – це своєрідні олімпійські ігри для учнів та/або студентів закладів освіти та молодих кваліфікованих робітників. Змагання проводять кожні два роки у міжнародному форматі у різних куточках світу.

Фото: МОН

Як розповідають у МОН, Україна долучилася до руху WorldSkills ще у 2016 році, проте до цього не відправляла учасників на міжнародний етап змагань.

За словами глави МОН Сергія Шкарлета, Андрій Пікловський, Андрій Ярошевський та Юрій Рибак – першопрохідці у міжнародному етапі WorldSkills від України.

"Львів'яни у певному сенсі стають першопрохідцями, і ми впевнені, що вони гідно представлять нашу країну. Водночас розуміємо, що підготовка учасників до міжнародного етапу в середньому триває близько пів року, тож тверезо оцінюємо шанси здобути призове місце", – зауважив міністр.

Конкурс за компетенцією "Сантехніка та опалення" триватиме протягом 2-5 листопада у німецькому місті Лар.

Українські учасники вирушать до Німеччини у супроводі методистки училища Ольги Мацейко, адже вони ще неповнолітні. Спочатку українська делегація кількома потягами дістанеться Варшави, в звідти – літаком до Франкфурта.

Фото: МОН

Шкарлет підкреслив, що участь у WorldSkills дає Україні має можливість наживо порівняти та продемонструвати навички і вміння учнів на світовому рівні.

Цього року 46-й WorldSkills International мав відбутися у Шанхаї, Китай, проте через пандемію коронавірусу попередні змагання WorldSkills були скасовані.

Улітку організатори вирішили розподілити організацію для проведення змагань з різних компетенцій між 26 містами країн-учасниць, тож уперше конкурс проходить не централізовано на одній локації.

WS Special Edition розпочався 7 вересня і триватиме до 26 листопада 2022 року.