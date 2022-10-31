9 мін в пакеті: на Рівненщині діти повідомили про небезпечну знахідку

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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31 жовтня 2022

На Рівненщині троє підлітків знайшли пакет з мінами.

Знахідкою виявились навчальні снаряди, повідомили у Національній поліції Рівненської області.

Інцидент стався 30 жовтня у селі Біла Криниця в районі житлового масиву "Криниченька".

Троє хлопців гуляли поруч і натрапили на підозрілий пакет. У ньому були предмети, схожі на міни.

 Фото: Нацполіція

Правоохоронці знайшли у пакеті дев’ять навчальних протипіхотних мін. Вони не містили вибухівки всередині.

Але все одно їх забрали на експертизу.

 Навчальні міни

Важливо! Якщо ви побачили підозрілий предмет, не можна до нього наближатися або чіпати – треба негайно повідомити на гарячу лінію 102 або 101. 

Нагадаємо, у ДСНС показували 9 видів бомб, які розкидали окупанти в Україні. 

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