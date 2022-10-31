9 мін в пакеті: на Рівненщині діти повідомили про небезпечну знахідку

На Рівненщині троє підлітків знайшли пакет з мінами.
Знахідкою виявились навчальні снаряди, повідомили у Національній поліції Рівненської області.
Інцидент стався 30 жовтня у селі Біла Криниця в районі житлового масиву "Криниченька".
Троє хлопців гуляли поруч і натрапили на підозрілий пакет. У ньому були предмети, схожі на міни.
|Фото: Нацполіція
Правоохоронці знайшли у пакеті дев’ять навчальних протипіхотних мін. Вони не містили вибухівки всередині.
Але все одно їх забрали на експертизу.
|Навчальні міни
Важливо! Якщо ви побачили підозрілий предмет, не можна до нього наближатися або чіпати – треба негайно повідомити на гарячу лінію 102 або 101.
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