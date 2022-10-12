Підірвався на міні, але вижив і одружився. Історія бійця, якому збирають кошти на протез

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 жовтня 2022

На війні трапляються дивовижні історії кохання: одна з них сталася у житті 22-річного військового Сергія Костюченка. 

Хлопець підірвався на міні у річницю знайомства з коханою Юлією. Він дивом вижив, але втратив руку. 

Через поранення Сергій вирішив покинути кохану, але вона розшукала хлопця і запропонувала одружитися. 

Тепер подружжя чекає на реабілітацію бійця, а центр "Незламні" спільно з благодійною платформою Dobro.ua – збирають гроші на протез.

Історію Сергія та Юлії розповіли на Facebook-сторінці Першого медичного об'єднання Львова.

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 Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"Світить осіннє сонце. Мій погляд зачіпається за обручку, яка яскраво блищить у Юлі на руці. Вона її носить на лівій. Як і її Сергій. Бо правої в нього немає",пише директорка з розвитку Першого медоб'єднання Ірина Заславець.   

Сергієві Костюченку з Житомирщини – 22 роки. Ще підлітком він був з батьком на Майдані. 

"Каже: завжди хотів захищати батьківщину. Відтак два роки тому підписав контракт. Був на Сході. 

У лютому його з побратимами перекинули під Київ. Ірпінь, Буча, Мощун. Далі Луганщина", – розповідають у медоб’єднанні.

 Хлопець підірвався на міні у річницю знайомства з коханою Юлією, але, на щастя, вижив

День поранення 29 травня мав бути для Сергія з Юлею особливим, адже це – річниця знайомства пари. 

Сергій хотів відпроситися, щоб поїхати до коханої, однак отримав завдання і навіть не встиг привітати дівчину.

Коли почався артобстріл, Сергій був у полі. Він пам'ятає лише вибух. 

Коли розплющив очі, правої руки вже не було, ліва – була пошкоджена, а ноги – посічені. 

Сергій навіть не міг встати і покликати на допомогу, бо його легеня була розірвана. 

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 Хлопець втратив руку і вирішив покинути Юлю через свої травми, але вона розшукала його

"Хлопець пригадує: чекав смерті, бо було дуже боляче. Єдине, за що хвилювався – що його тіла не знайдуть.  

Тієї миті на машині повз проїздив побратим. Сергій з останніх сил підняв ногу. І той його побачив. Далі – реанімація", – розповідають лікарі.

Коли Сергій отямився, то вирішив покинути Юлю через свої травми, але вона розшукала його через побратимів і приїхала. 

Коли дівчина зайшла в палату, Сергій розплакався, а Юля сказала: "одружись зі мною". У лікарні пара й побралася.

 Коли дівчина зайшла в палату, Сергій розплакався, а Юля сказала: "одружись зі мною"

Нині подружжя перебуває у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" у Львові, де Сергія готують до протезування. 

Вони приїхали, коли почули, що у цьому центрі запустили біонічне протезування і вже поставили першу таку руку десантнику

З Сергієм уже працює команда хірургів, протезистів, фахівців з реабілітації та психотерапевтів.

Попереду у хлопця складна операція: є ризик втрати і лівої руки, адже нерви на ній пошкоджені, рука втрачає силу. 

Операція може зарадити, але шанси – 50 на 50, кажуть у медоб’єднанні. 

 Попереду у хлопця складна операція: він потребує коштів на протез 

Хлопцеві якнайшвидше потрібно поставити сучасний біонічний протез руки, який коштує від 20 до 40 тисяч євро. 

Тому Центр "Незламні" спільно з благодійною платформою Dobro.ua збирають кошти для захисника.

Щоб допомогти придбати протез для Сергія, потрібно зайти на сайт dobro.ua – проєкт "Протези для незламних" – і натиснути "підтримати".

"Хлопець не сумнівається, що ті, кого захищав він, про нього потурбуються. Адже каже: коли люди чують, що він військовий, не беруть навіть грошей за каву.

На питання, чи позаду важкий шлях, Сергій із Юлею відповідають: "Ні. Попереду важкий, але ми його пройдемо. Все буде добре. Ми разом", – додає Ірина Заславець.

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