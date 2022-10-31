Деякі іноземні виші змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків – МОН

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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31 жовтня 2022

Низка закордонних закладів вищої освіти створили додаткові умови для студентів-чоловіків з України. 

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. 

З 24 лютого 2022 року чоловіки призовного віку не можуть покинути територію України через дію воєнного стану. У квітні правила пом'якшили, але 14 вересня виїзд знову заборонили.

Через це у МОН попросили іноземні виші змінити умови навчання для українських студентів.  

 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

"У зв'язку з цим звернувся до іноземних колег, міністрів освіти, із проханням надати можливість українським студентам призовного віку, які зараховані на навчання на 2022/23 н.р., та студентам старших курсів, навчатися у режимі онлайн або надати їм річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов здобування освіти", – зазначив Шкарлет.

За даними МОН, у Польщі, Франції та Азейрбаджані чоловіки-студенти з України можуть навчатися дистанційно або взяти академічну відпустку на рік.

У Німеччині зазначили, що до кожного українського студента застосовуватимуть особистий підхід.

В університетах Данії передбачена можливість надання відпустки або переведення у дистанційний формат. Проте, кожен заклад має свої правила щодо навчання в онлайні, надання перерви тощо.

Литовський уряд рекомендував закладам вищої освіти та коледжам підтримати українських студентів.

Дистанційку для чоловіків з України також дозволили в:

  • Естонії;
  • Йорданії;
  • Казахстані;
  • Канаді;
  • Китаї;
  • Північній Македонії;
  • Швейцарії.

Нагадаємо, раніше міністр освіти заявляв, що кожне звернення від студента іноземного вишу треба розглядати окремо.

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