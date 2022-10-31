Деякі іноземні виші змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків – МОН

Низка закордонних закладів вищої освіти створили додаткові умови для студентів-чоловіків з України.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

З 24 лютого 2022 року чоловіки призовного віку не можуть покинути територію України через дію воєнного стану. У квітні правила пом'якшили, але 14 вересня виїзд знову заборонили.

Через це у МОН попросили іноземні виші змінити умови навчання для українських студентів.

"У зв'язку з цим звернувся до іноземних колег, міністрів освіти, із проханням надати можливість українським студентам призовного віку, які зараховані на навчання на 2022/23 н.р., та студентам старших курсів, навчатися у режимі онлайн або надати їм річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов здобування освіти", – зазначив Шкарлет.

За даними МОН, у Польщі, Франції та Азейрбаджані чоловіки-студенти з України можуть навчатися дистанційно або взяти академічну відпустку на рік.

У Німеччині зазначили, що до кожного українського студента застосовуватимуть особистий підхід.

В університетах Данії передбачена можливість надання відпустки або переведення у дистанційний формат. Проте, кожен заклад має свої правила щодо навчання в онлайні, надання перерви тощо.

Литовський уряд рекомендував закладам вищої освіти та коледжам підтримати українських студентів.

Дистанційку для чоловіків з України також дозволили в:

Естонії;

Йорданії;

Казахстані;

Канаді;

Китаї;

Північній Македонії;

Швейцарії.

Нагадаємо, раніше міністр освіти заявляв, що кожне звернення від студента іноземного вишу треба розглядати окремо.