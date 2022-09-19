На відновлення треба 9 млрд доларів: у МОН розповіли, скільки освітніх закладів знищила РФ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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19 вересня 2022

Від початку повномасштабної війни росіяни пошкодили 2 532 українських заклади освіти, 287 з яких – знищили.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону 19 вересня. 

За його словами, за останніми підрахунками, на відновлення шкіл, університетів та дитсадків необхідно 9,2 мільярди доларів. При цьому 2,8 млрд доларів необхідні Україні терміново.  

"Однак нам необхідно не лише відновити зруйновані заклади, а й створити безпечні умови у школах, які функціонують", – наголошує глава МОН.

Йдеться про витрати на опалення, ремонт дахів, забезпечення необхідними меблями, методичними матеріалами тощо.

 Зруйнована окупантами Лисичанська гімназія. Фото: голова Луганської цивільно-військової адміністрації Сергій Гайдай

Шкарлет резюмував, що найбільше внаслідок російської збройної агресії постраждали заклади освіти у таких областях:

  • Харківська,
  • Донецька,
  • Луганська,
  • Запорізька,
  • Миколаївська,
  • Херсонська.

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Глава МОН додав, що у проєкті державного бюджету на 2023 рік передбачив видатки на нові субвенції:

  • на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти – 1,5 млрд грн;
  • на придбання шкільних автобусів – 1 млрд грн.

Нагадаємо, на Луганщині в Лисичанську через обстріли окупантів згоріла гімназія, яка була побудована 100 років тому бельгійцями.

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