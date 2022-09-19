На відновлення треба 9 млрд доларів: у МОН розповіли, скільки освітніх закладів знищила РФ

Від початку повномасштабної війни росіяни пошкодили 2 532 українських заклади освіти, 287 з яких – знищили.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону 19 вересня.

За його словами, за останніми підрахунками, на відновлення шкіл, університетів та дитсадків необхідно 9,2 мільярди доларів. При цьому 2,8 млрд доларів необхідні Україні терміново.

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"Однак нам необхідно не лише відновити зруйновані заклади, а й створити безпечні умови у школах, які функціонують", – наголошує глава МОН.

Йдеться про витрати на опалення, ремонт дахів, забезпечення необхідними меблями, методичними матеріалами тощо.

Зруйнована окупантами Лисичанська гімназія. Фото: голова Луганської цивільно-військової адміністрації Сергій Гайдай

Шкарлет резюмував, що найбільше внаслідок російської збройної агресії постраждали заклади освіти у таких областях:

Харківська,

Донецька,

Луганська,

Запорізька,

Миколаївська,

Херсонська.

Глава МОН додав, що у проєкті державного бюджету на 2023 рік передбачив видатки на нові субвенції:

на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти – 1,5 млрд грн;

на придбання шкільних автобусів – 1 млрд грн.

Нагадаємо, на Луганщині в Лисичанську через обстріли окупантів згоріла гімназія, яка була побудована 100 років тому бельгійцями.

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