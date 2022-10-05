Зривають хіджаби і показують середні пальці вождю: в Ірані школярки долучилися до протестів

Іранські школярки взяли участь у протесті проти влади. Вони познімали хіджаби, розмахували ними і скандували гасла проти священнослужителів.

Дівчата долучилися до протестів, які охопили країну після загибелі жінки, що була затримана поліцією за порушення закону про носіння хіджабу, повідомляє ВВС.

У соцмережах з’являються відео, які підтверджують протести школярок. В одному з навчальних закладів дівчата вигнали зі школи працівника освіти.

Вони кричали: "Ганьба вам" і кидали у чоловіка речі, схожі на порожні пляшки з-під води, доки той не втік через ворота.

Wow!!!



School girls without their hijabs confront and chase off a director of education.



They chant “Bisharaf!” towards the end which is a harsh insult in Persian meaning dishonorable and unethical. #MahsaAmini #ZhinaAmini pic.twitter.com/gXNjMtOHm7 — Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) October 3, 2022

Протести школярок пройшли у Караджі, Тегерані та північно-західних містах Сакез і Санандадж. Кілька учениць були у класах з непокритими головами. Деякі показували середній палець портретам аятоли (почесний титул, який надають мусульманам-шиїтам за рішенням народу) Хаменеї та засновника Ісламської Республіки аятоли Рухолли Хомейні.

Керівництво Ірану зіткнулося з серйозним викликом. Проти влади та законів протестують не тільки політики та дорослі люди, але й підлітки, які не бояться спалювати фотографії верховного вождя.

Протести тривають, незважаючи на попередження аятоли Алі Хаменеї про те, що ці "заворушення", організовані Заходом.

Фото: Rana Rahimpour

Багато з учасників протестів просто хочуть нормального життя. Тепер кожна школа та університет потенційно можуть стати штабом протестувальників. Кожен день у школі підлітки зможуть збиратися разом і обмінюватися думками про те, як повалити режим.

In a march in Gohardasht, Karaj, schoolgirls remove their head coverings today chanting "death to the dictator" while cars sounds horns in support.



It's hard to put into context just how unprecedented these scenes are in Iran.#مهسا_امینی #MahsaAminipic.twitter.com/xxMatcVA7u — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 3, 2022

Протести школярок почалися через кілька годин після того, як аятолла Хаменеї порушив своє мовчання щодо заворушень і звинуватив Сполучені Штати та Ізраїль, заклятих ворогів Ірану, в організації "бунтів".

Він також повністю підтримав сили безпеки, які відповіли на протести жорстоким розгоном. Заворушення були спровоковані смертю Махси Аміні, 22-річної курдської жінки, яка впала в кому після того, як її затримала поліція моралі 13 вересня в Тегерані за нібито порушення закону, який вимагає від жінок покривати волосся хіджабом, або носити хустку.

Через три дні вона померла в лікарні. Її родина стверджувала, що поліцейські били її по голові кийком і об один з їхніх автомобілів.

Поліція заперечує факт насильства і каже, що у неї сталася "раптова серцева недостатність". Перші протести відбулися в північно-західному Ірані, населеному курдами, де жила пані Аміні, а потім швидко поширилися по країні.