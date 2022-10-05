Зривають хіджаби і показують середні пальці вождю: в Ірані школярки долучилися до протестів

Яна Осадча журналіст
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5 жовтня 2022

Іранські школярки взяли участь у протесті проти влади. Вони познімали хіджаби, розмахували ними і скандували гасла проти священнослужителів.

Дівчата долучилися до протестів, які охопили країну після загибелі жінки, що була затримана поліцією за порушення закону про носіння хіджабу, повідомляє ВВС.

У соцмережах з’являються відео, які підтверджують протести школярок. В одному з навчальних закладів дівчата вигнали зі школи працівника освіти.

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Вони кричали: "Ганьба вам" і кидали у чоловіка речі, схожі на порожні пляшки з-під води, доки той не втік через ворота.

Протести школярок пройшли у Караджі, Тегерані та північно-західних містах Сакез і Санандадж. Кілька учениць були у класах з непокритими головами. Деякі показували середній палець портретам аятоли (почесний титул, який надають мусульманам-шиїтам за рішенням народу) Хаменеї та засновника Ісламської Республіки аятоли Рухолли Хомейні.

Керівництво Ірану зіткнулося з серйозним викликом. Проти влади та законів протестують не тільки політики та дорослі люди, але й підлітки, які не бояться спалювати фотографії верховного вождя.

Протести тривають, незважаючи на попередження аятоли Алі Хаменеї про те, що ці "заворушення", організовані Заходом.

 Фото: Rana Rahimpour

Багато з учасників протестів просто хочуть нормального життя. Тепер кожна школа та університет потенційно можуть стати штабом протестувальників. Кожен день у школі підлітки зможуть збиратися разом і обмінюватися думками про те, як повалити режим.

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Протести школярок почалися через кілька годин після того, як аятолла Хаменеї порушив своє мовчання щодо заворушень і звинуватив Сполучені Штати та Ізраїль, заклятих ворогів Ірану, в організації "бунтів".

Він також повністю підтримав сили безпеки, які відповіли на протести жорстоким розгоном. Заворушення були спровоковані смертю Махси Аміні, 22-річної курдської жінки, яка впала в кому після того, як її затримала поліція моралі 13 вересня в Тегерані за нібито порушення закону, який вимагає від жінок покривати волосся хіджабом, або носити хустку.

Через три дні вона померла в лікарні. Її родина стверджувала, що поліцейські били її по голові кийком і об один з їхніх автомобілів.

Поліція заперечує факт насильства і каже, що у неї сталася "раптова серцева недостатність". Перші протести відбулися в північно-західному Ірані, населеному курдами, де жила пані Аміні, а потім швидко поширилися по країні.

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