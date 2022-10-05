Зривають хіджаби і показують середні пальці вождю: в Ірані школярки долучилися до протестів

Іранські школярки взяли участь у протесті проти влади. Вони познімали хіджаби, розмахували ними і скандували гасла проти священнослужителів.
Дівчата долучилися до протестів, які охопили країну після загибелі жінки, що була затримана поліцією за порушення закону про носіння хіджабу, повідомляє ВВС.
У соцмережах з’являються відео, які підтверджують протести школярок. В одному з навчальних закладів дівчата вигнали зі школи працівника освіти.
Вони кричали: "Ганьба вам" і кидали у чоловіка речі, схожі на порожні пляшки з-під води, доки той не втік через ворота.
Wow!!!— Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) October 3, 2022
School girls without their hijabs confront and chase off a director of education.
They chant “Bisharaf!” towards the end which is a harsh insult in Persian meaning dishonorable and unethical. #MahsaAmini #ZhinaAmini pic.twitter.com/gXNjMtOHm7
Протести школярок пройшли у Караджі, Тегерані та північно-західних містах Сакез і Санандадж. Кілька учениць були у класах з непокритими головами. Деякі показували середній палець портретам аятоли (почесний титул, який надають мусульманам-шиїтам за рішенням народу) Хаменеї та засновника Ісламської Республіки аятоли Рухолли Хомейні.
Керівництво Ірану зіткнулося з серйозним викликом. Проти влади та законів протестують не тільки політики та дорослі люди, але й підлітки, які не бояться спалювати фотографії верховного вождя.
Протести тривають, незважаючи на попередження аятоли Алі Хаменеї про те, що ці "заворушення", організовані Заходом.
|Фото: Rana Rahimpour
Багато з учасників протестів просто хочуть нормального життя. Тепер кожна школа та університет потенційно можуть стати штабом протестувальників. Кожен день у школі підлітки зможуть збиратися разом і обмінюватися думками про те, як повалити режим.
In a march in Gohardasht, Karaj, schoolgirls remove their head coverings today chanting "death to the dictator" while cars sounds horns in support.— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 3, 2022
It's hard to put into context just how unprecedented these scenes are in Iran.#مهسا_امینی #MahsaAminipic.twitter.com/xxMatcVA7u
Протести школярок почалися через кілька годин після того, як аятолла Хаменеї порушив своє мовчання щодо заворушень і звинуватив Сполучені Штати та Ізраїль, заклятих ворогів Ірану, в організації "бунтів".
Він також повністю підтримав сили безпеки, які відповіли на протести жорстоким розгоном. Заворушення були спровоковані смертю Махси Аміні, 22-річної курдської жінки, яка впала в кому після того, як її затримала поліція моралі 13 вересня в Тегерані за нібито порушення закону, який вимагає від жінок покривати волосся хіджабом, або носити хустку.
Через три дні вона померла в лікарні. Її родина стверджувала, що поліцейські били її по голові кийком і об один з їхніх автомобілів.
Поліція заперечує факт насильства і каже, що у неї сталася "раптова серцева недостатність". Перші протести відбулися в північно-західному Ірані, населеному курдами, де жила пані Аміні, а потім швидко поширилися по країні.
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