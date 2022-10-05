Міжнародна асоціація боксу скасувала заборону для спортсменів РФ і Білорусі брати участь у змаганнях

Міжнародна асоціація боксу (IBA) дозволила боксерам з Росії та Білорусі виступати на своїх змаганнях.

IBA скасувала своє попереднє рішення про заборону допуску спортсменів з цих країн через агресію в Україні, повідомляють у Асоціації.

Рада директорів IBA переконана, що "політика не повинна впливати на спорт".

Збірні Росії та Білорусі зможуть виступати під своїми прапорами, а в разі завоювання золотих медалей прозвучать їхні державні гімни. Згідно з рішенням, технічні судді Росії та Білорусі також повернуться до змагань.

"Для всіх спортсменів повинні бути створені рівні умови. Поважаючи власну автономію як міжнародної спортивної федерації, IBA залишатиметься політично нейтральною та незалежною. IBA закликає до миру і залишається миротворцем у будь-яких конфліктах", – йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, Росії та Білорусі загрожує заборона на участь у літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі через вторгнення в Україну.

Також Українська федерація гімнастики вирішила не брати участь у цьогорічному конгресі Міжнародної федерації гімнастики через те, що туди допустили представників РФ та Білорусі.