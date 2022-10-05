Міжнародна асоціація боксу скасувала заборону для спортсменів РФ і Білорусі брати участь у змаганнях

Яна Осадча журналіст
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5 жовтня 2022

Міжнародна асоціація боксу (IBA) дозволила боксерам з Росії та Білорусі виступати на своїх змаганнях.

IBA скасувала своє попереднє рішення про заборону допуску спортсменів з цих країн через агресію в Україні, повідомляють у Асоціації.

Рада директорів IBA переконана, що "політика не повинна впливати на спорт".

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Збірні Росії та Білорусі зможуть виступати під своїми прапорами, а в разі завоювання золотих медалей прозвучать їхні державні гімни. Згідно з рішенням, технічні судді Росії та Білорусі також повернуться до змагань.

 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

"Для всіх спортсменів повинні бути створені рівні умови. Поважаючи власну автономію як міжнародної спортивної федерації, IBA залишатиметься політично нейтральною та незалежною. IBA закликає до миру і залишається миротворцем у будь-яких конфліктах", – йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, Росії та Білорусі загрожує заборона на участь у літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі через вторгнення в Україну.

Також Українська федерація гімнастики вирішила не брати участь у цьогорічному конгресі Міжнародної федерації гімнастики через те, що туди допустили представників РФ та Білорусі.

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