Міжнародна асоціація боксу скасувала заборону для спортсменів РФ і Білорусі брати участь у змаганнях

Міжнародна асоціація боксу (IBA) дозволила боксерам з Росії та Білорусі виступати на своїх змаганнях.
IBA скасувала своє попереднє рішення про заборону допуску спортсменів з цих країн через агресію в Україні, повідомляють у Асоціації.
Рада директорів IBA переконана, що "політика не повинна впливати на спорт".
Збірні Росії та Білорусі зможуть виступати під своїми прапорами, а в разі завоювання золотих медалей прозвучать їхні державні гімни. Згідно з рішенням, технічні судді Росії та Білорусі також повернуться до змагань.
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"Для всіх спортсменів повинні бути створені рівні умови. Поважаючи власну автономію як міжнародної спортивної федерації, IBA залишатиметься політично нейтральною та незалежною. IBA закликає до миру і залишається миротворцем у будь-яких конфліктах", – йдеться у заяві організації.
Нагадаємо, Росії та Білорусі загрожує заборона на участь у літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі через вторгнення в Україну.
Також Українська федерація гімнастики вирішила не брати участь у цьогорічному конгресі Міжнародної федерації гімнастики через те, що туди допустили представників РФ та Білорусі.
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