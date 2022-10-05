У ДПСУ попередили про фейковий збір коштів на потреби прикордонників

Яна Осадча журналіст
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5 жовтня 2022

Державна прикордонна служба повідомляє про фейковий збір коштів на потреби прикордонників.

Заклик надсилати гроші на теплий одяг для бійців першого прикордонного загону, які несуть службу на передовій, з’явився на одному з Telegram-каналів.

Канал позиціонує себе як ДПСУ, однак ніякого відношення до відомства немає.

"Сторінка не є офіційною, а перший прикордонний загін наразі повністю забезпечений всім необхідним", – кажуть у прикордонній службі.

 Фото: ДПСУ

У ДПСУ також розповіли, що офіційний донат можна зробити на сторінці служби.

"Кошти з цих рахунків підуть на зміцнення обороноздатності прикордонного відомства. Перераховуйте кошти перевіреним особам та довіряйте офіційним сторінкам!", – закликають у ДПСУ.

Раніше прикордонники розповідали, як їм вдалося облаштувати свій побут на передовій.

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