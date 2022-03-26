Синонім до слова "гівно": українці закликають бойкотувати Червоний Хрест

Українці масово закликають припинити підтримувати Міжнародний комітет Червоного Хреста (ICRC) та не надсилати пожертви організції.

Такі заклики почали лунати через низку подій.

Насамперед – через безпорадність ICRC в організації гуманітарних коридорів.

Окрім того, Червоний Хрест продовжує називати війну Росії та України "конфліктом". Але на безпорадності та суперечок в термінології все не завершилось.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста також хоче відкрити офіс у Ростові-на-Дону – мовляв, щоб допомагати українцям, які знаходяться на підконтрольній РФ території.

В організації Transparency International Ukraine наголошують, що створення таких офісів в Росії – це легалізація депортації українців, оскільки РФ вивозить українців на свою територію примусово.

Також соціальні мережі вже облетіло фото, де президент організації тисне руку Сергію Лаврову.

Колаж: Transparency International Ukraine

Журналістка та медіатренерка Ніна Кур’ята закликала підписати петицію до Голови Міжнародного Червоного Хреста з проханням активізувати свою діяльність в Україні.

"Нумо, браття і сестри, нумо підписувать петицію до Голови Міжнародного Червоного Хреста. Нещодавно він, наприклад, ручкався з Лавровим і обіцяв створити центри для українських біженців в Ростові-на-Дону. Було в новинах. А нічо, що українців на територію Росії фактично викрадають?

Перед тим пропускаючи через "фільтраційні табори" на території невизнаних анклавів "ЛДНР". Ну і обстановку з відсутністю нормальних коридорів і невтручанням МКЧХ ви теж бачите", – написала Ніна Кур’ята.

Посилання на петицію тут.

Народний депутат України Дмитро Гурін назвав Міжнародний комітет Червоного Хреста колаборантами:

"Червоний хрест International Committee of the Red Cross на території України – колаборанти:

Вони витрачають зібрані кошти на себе, а не на статутні задачі. Вони зробили близько до нуля для відкриття гуманітарних коридорів. Зараз вони відкривають центр підтримки депортації в Ростові-на-Дону.

Засновник Червоного Хреста Анрі Дюнан згорів би від сорому від того, що відбувається.

Червоному Хресту має бути заборонено працювати в Україні щонайменш до кінця війни, а від імені держави Україна оголошено рекомендацію передавати пожертви іншим гуманітарним організаціям.

Президент Червоного Хреста Петер Маурер має піти у відставку".

Очільник ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов зауважив, що тепер те, що було відомо у вузьких колах – стає відомим і для широкого загалу:

"Днями у фб здійнялось обурення щодо Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Такі ця війна змушує скидати маски. Те, що було відомо у вузьких колах, стає відомим і для широкого загалу.

Не є священними коровами міжнародні організації. Чий моральний компас давно збився.

Користь від роботи яких не завжди переважую шкоду. Додана цінність* від роботи яких є сумнівною.

*вміння прийняти гроші урядів різних країн та перерозподілити за мінусом на утримання – не додана цінність".

Експертка з питань реформ Дана Юрович порівнює Червоний Хрест з гівном:

"Який синонім до слова гівно? Правильно, червоний хрест.

Можуть купу всього розповідати про те, що для них важливо життя та здоров‘я людей в усіх сторонах "конфлікту!", але сорі.

Домовлятись з терористами й туди селити людей як заручників? Вищий ступінь мерзотності та гуманітарного злочину.

Гаага за вами плаче, чорти самаритянські".

А блогер Іван Марунич був лаконічним і просто показав, хто має бути керівником офісу Червоного хреста в Ростові.

Автор: Іван Марунич

Важливо зауважити, що Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ/ Червоний Хрест України) та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) – це різні організації.

Про це Товариство Червоного Хреста України заявляє на своїй офіційній сторінці:

"Червоний Хрест України має виключно національний мандат - працює тільки на території України.

МКЧХ має міжнародний мандат - виступає в ролі нейтрального та неупередженого посередника між усіма сторонами збройного конфлікту для вирішення гуманітарних проблем.

Тому хочемо наголосити, що Червоний Хрест України не має жодного відношення до офіційного візиту МКЧХ до Російської Федерації, не має жодного відношення до відкриття офісів чи гуманітарних пунктів у Ростові-на-Дону".

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