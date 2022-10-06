5 грамів незламності. Україна продає браслети з останньої партії металу "Азовсталі"

В Україні продають браслети, виготовлені з останньої довоєнної партії металу "Азовсталі", щоб зібрати кошти для Збройних сил.

Проєкт "Азовсталь. Символ незламності" запустила фандрейзингова платформа United24, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Через обмежений обсяг сталі перша партія браслетів нараховує 10 тисяч штук, кожен з яких коштує 1 500 гривень. Усі зібрані від продажу гроші підуть на закупівлю дронів для української армії.

"Слово "Азовсталь" з власної назви заводу перетворилося на назву загальну – символ мужності та сили духу всього українського народу. Ми присвячуємо цей проєкт найнезламнішим людям світу – ЗСУ, а також кожному українцю, який захищає свою землю", – наголошує Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України.

Фото: United24

Кожен браслет виготовлений із 5 грамів сталі, яку виробили на прокатному стані 3600 комбінату "Азовсталь". Листопрокатний цех, у якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де до останнього тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.

Презентація ініціативи відбулася біля найбільшого прапора України, поруч з яким розмістили 17-метровий напис "Вірю в ЗСУ". Літери, які також зроблені з металу "Азовсталі", стоятимуть на цьому місці до 1 листопада.

Дизайн браслетів з вигравіруваним гербом України розробив ювелірний дім SOVA. Під час втілення задуму керувались обмеженою кількістю металу та великим накладом, адже очікували, що такий браслет захочуть мати тисячі людей.

Фото: United24

До слова, за словами координаторки United24 Ярослави Гресь, уже протягом перших 3-х годин з моменту відкриття продажів попит на браслети був шаленим.

"5 грамів української сталі, 5 грамів української незламності. Поки я пишу цей пост, браслет вже 3 години як в продажі, сайт ювелірного дому SOVA лежить, бо запит настільки великий, що витримати його неможливо (але вже можна пробитися). У магазинах SOVA стоять черги. Це щось неймовірне. До мурах", – написала вона у Facebook.

Придбати браслет можна за посиланням або у мережі ювелірних магазинів SOVA. Доставка по Україні "Новою поштою" безкоштовна.