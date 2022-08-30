Збирає гроші на космічний корабель, щоб позбутись росіян: 6-річна Софія співає заради ЗСУ

Під час війни діти активно допомагають Збройним силам України: збирають кошти на грі в шашки, миють машини, продають лимонад і квіти.

6-річна Софія Нерсесян дає відкриті благодійні концерти у Києві, щоб зібрати кошти для українських захисників.

Співаючи у Національному ботанічному саду імені Гришка, дівчинка вже зібрала понад 14 тисяч гривень для ЗСУ.

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Усі зароблені кошти маленька волонтерка передала фонду Сергія Притули.

Історію юної волонтерки розповіли на YouTube-каналі "Музвар".

Фото: "Музвар"

6-річна Софія Нерсесян почала співати українські пісні у лютому, коли від обстрілів їй довелося виїхати за кордон.

Мама підтримала дитину і почала викладати відео з її виступами у ТікТок та Instagram.

"Я хочу, щоб Україна якнайшвидше перемогла. Тому я збираю гроші на великий космічний корабель, щоб відправити росіян на іншу планету", – каже Софія.

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6-річна Софія зібрала для ЗСУ понад 14 тисяч гривень

Мама дівчинки Анна Нерсесян спершу сама клала невеличкі суми до скарбнички доньки, щоб підтримати її творчість і допомогти ЗСУ.

Потім Софія вирішила, що хоче пожертвувати кошти Благодійному Фонду Сергія Притули.

"Софійка сказала, що хоче в гості до Притули, аби передати йому свої заощадження. Звичайно, я розуміла, що сума у скарбничці мінімальна, а тому запропонувала їй зробити концерт та зібрати більше грошей для її "космічної" мрії.

Все відбулось дуже швидко. Наші знайомі організували нам колонки, мікрофон, маленький подіум. Ми розмістили запрошення в Instagram та чекали дату концерту", – каже Анна.

Дівчинка розповіла, що збирає кошти на великий космічний корабель, щоб відправити росіян на іншу планету

Софія заспівала "Стефанію" гурту Kalush Orchestra, "Шум" Go_A, "Ой у лузі червона калина", а також свою авторську пісню – "Одна Єдина".

Після виступу дівчинка передала усі зароблені кошти волонтеру Сергію Притулі.

"Я теж у вашому віці мріяв бути космонавтом, але ваша мрія правильніша за мою у дитинстві", – сказав Притула і пообіцяв придбати космічний корабель.

А Софія й надалі планує виступати заради ЗСУ.

Нагадаємо, раніше до Фонду Притули завітав 8-річний Сергій, який зібрав 64 тисячі гривень на ЗСУ.