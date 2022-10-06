З 7 жовтня водіям автобусів заборонять вмикати музику у салонах

Яна Осадча журналіст
18940
6 жовтня 2022

З 7 жовтня 2022 року водіям автобусів забороняється вмикати у салонах музику чи інші звукові сигнали.

Про це йдеться у Законі України 2310-IX, який був ухвалений у червні 2022 року.

Водії тепер також не мають права вмикати фільми, а можуть лише озвучувати інформацію про поїздку.

Відтворювати музику чи кіно можливо лише під час нерегулярних перевезень і в таксі, однак лише за згодою всіх пасажирів.

 Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Також під час нерегулярних перевезень можна передавати звук на індивідуальні навушники пасажирів.

Окрім того, водій може не допустити до поїздки пасажира, який створює шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв.

Нагадаємо, 27 січня 2020 року водій автобуса, який їхав з Луцька до Києва, відмовився вимкнути російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу і почав штовхати дівчину, яка це знімала на телефон.

Після інциденту 15 депутатів різних фракцій внесли до парламенту законопроєкт, щоб захистити пасажирів від нав'язливої музики.

Читайте також: На Тернопільщині чоловік викрав рейсовий автобус разом з водієм, щоб повернутися додому


Реклама:


 1462
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: колообіг війни у цивілізації, довгоочікуваний "Максим Оса", та ще чотири фільми жовтня

Олександр Гусев
 17938
Суспільство

Конструктор Lego на молекулярному рівні: за що дали Нобеля з хімії і яку користь принесе відкриття

Яна Осадча
 8173
Суспільство

"Ми не можемо відбудувати радянську систему освіти, заплативши таку ціну". Як школи Чернігова повертаються до життя після бомбардувань

Катерина Хорощак
Реклама:

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Що там у кіно: колообіг війни у цивілізації, довгоочікуваний "Максим Оса", та ще чотири фільми жовтня

Олександр Гусев
10 тисяч браслетів з останньої партії металу "Азовсталі" розкупили за день
Чим поліомієліт загрожує дітям та як запобігти зараженню? Пояснюють в МОЗ
На Львівщині археологи знайшли житло слов’ян XI сторіччя
З 7 жовтня водіям автобусів заборонять вмикати музику у салонах
"Палю ворогів": Герой України Пономаренко розповів про життя танкістів та про розваги на війні. ВІДЕО
Суспільство

Конструктор Lego на молекулярному рівні: за що дали Нобеля з хімії і яку користь принесе відкриття

Яна Осадча
Суспільство

"Ми не можемо відбудувати радянську систему освіти, заплативши таку ціну". Як школи Чернігова повертаються до життя після бомбардувань

Катерина Хорощак