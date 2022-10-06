З 7 жовтня водіям автобусів заборонять вмикати музику у салонах

Яна Осадча журналіст
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6 жовтня 2022

З 7 жовтня 2022 року водіям автобусів забороняється вмикати у салонах музику чи інші звукові сигнали.

Про це йдеться у Законі України 2310-IX, який був ухвалений у червні 2022 року.

Водії тепер також не мають права вмикати фільми, а можуть лише озвучувати інформацію про поїздку.

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Відтворювати музику чи кіно можливо лише під час нерегулярних перевезень і в таксі, однак лише за згодою всіх пасажирів.

 Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Також під час нерегулярних перевезень можна передавати звук на індивідуальні навушники пасажирів.

Окрім того, водій може не допустити до поїздки пасажира, який створює шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв.

Нагадаємо, 27 січня 2020 року водій автобуса, який їхав з Луцька до Києва, відмовився вимкнути російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу і почав штовхати дівчину, яка це знімала на телефон.

Після інциденту 15 депутатів різних фракцій внесли до парламенту законопроєкт, щоб захистити пасажирів від нав'язливої музики.

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