На Львівщині археологи знайшли житло слов’ян XI сторіччя

На Львівщині археологи знайшли слов’янське житло XI сторіччя.

Також під час розкопок працівники історико-культурного заповідника "Давній Пліснеськ" цьогоріч виявили понад 600 експонатів, повідомили у департаменті архітектури та містобудування Львівської обласної державної адміністрації.

Як розповів у коментарі Zaxid.net директор заповідника Володимир Шелеп, археологи знайшли два житла, одне з яких розкопали повністю.

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"Це житло XI ст, в якому всередині був нижній жорновий камінь. Це є свідченням того, що люди поспіхом втікали, верхній камінь забрали з собою, бо він цінніший. Ним мололи збіжжя", – каже Шелеп.

Розкопки у "Давньому Пліснеську"

Біля житла виявили господарські ями X-XII ст.

Побут давніх слов’ян у пліснеській хижі

Серед знайдених предметів є фрагменти керамічного посуду різного часу, вироби з кісток, каменю та металів.

Бортництво у "Давньому Пліснеську"

Взагалі вдалося знайти 50 унікальних речей: вістря стріл, бронзові кільця, хрестик. Також були виявлені воєнні об’єкти: оборонну лінію, траншеї тощо.

Нові експонати музейних фондів "Давнього Пліснеська"

Цьогоріч працівники заповідника облаштували на своїй теріторії нову локацію, яка присвячена бортництву (стародавнє пасічництво). Локація включає 3 борті (найпростіші вулики), 2 колоди-заготовки для бортей та стебник (місце для зберігання бортей взимку), і тут уже встигли поселитися справжні бджоли.

Минулого року працівники заповідника реконструювали автентичне слов’янське житло Х століття, в якому можна ознайомитися з побутом давніх слов’ян.

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