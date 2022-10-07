Нобелівську премію миру присудили представникам України, Росії та Білорусі

Нобелівську премію миру у 2022 році отримав білоруський політв'язень Алесь Бяляцкі, українська організація "Центр громадянських свобод" та Організація з прав людини "Меморіал" із РФ.

Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

"Лауреати Премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років просували право критикувати владу та захищати основні права громадян.

Вони доклали визначних зусиль для документування військових злочинів, порушень прав людини та зловживання владою. Водночас вони демонструють значення громадянського суспільства для миру та демократії", – пояснили у комітеті.

Комітет наголосив, що хоче відзначити борців за "мирне співіснування в сусідніх країнах Білорусі, Росії та Україні".

"Присуджуючи Нобелівську премію миру за 2022 рік Алесю Бяляцкі, "Меморіалу" та "Центру громадянських свобод", Норвезький Нобелівський комітет хоче відзначити трьох видатних борців за права людини, демократію та мирне співіснування в сусідніх країнах Білорусі, Росії та Україні", – йдеться в повідомленні Нобелівського комітету.

Фото: The Nobel Prize

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Організація "Центр громадянських свобод" була заснована у Києві в 2007 році.

Основню діяльністю центру було зміцнення українського громадянського суспільства та тиску на владу, щоб зробити Україну повноцінною демократією.

Після початку повномаштабної війни "Центр громадянських свобод" бере участь у виявленні та документуванні військових злочинів РФ проти українського цивільного населення.

У співпраці з міжнародними партнерами центр відіграє новаторську роль у притягненні винних до відповідальності за скоєні злочини.

У 2017 році голова "Центру громадських свобод" Олександра Матвійчук отримувала нагороду від посольства США "Відважна жінка" за правозахисну діяльність.

"У сфері, де я працюю, нагороди вручають у двох випадках. Перший – ти сидиш у в'язниці за свою правозахисну діяльність, і до твоєї справи треба привернути міжнародну увагу. Другий – це вияв солідарності до громадянського суспільства в конкретній країні, яка бореться за права людини", – казала Матвійчук.

Також Олександра веде свою колонку на Українській Правді.

Ми намагались зв'язатись із "Центром громадських свобод" стосовно розподілу нагороди, однак свою відповідь в організації пообіцяли надати вже незабаром.

"Завтра робимо пресконференцію та відповімо на всі питання. Ми щасливі, в дорозі та для перемоги нам всім ще треба зробити купу роботи", – написала у Facebook заступниця голови "Центрв громадських свобод" Олександра Романцова.



На сторінці у Facebook "Центру громадянських свобод" відреагували на нагороду подякою до міжнародної спільноти.

Алесь Бяляцкі отримав нагороду за боротьбу за права людини та демократію в Білорусі.

За часів СРСР в середині 1980-х років він став одним з ініціаторів демократичного руху в Білорусі.

У 1996 році він заснував організацію "Весна" у відповідь на диктаторські поправки в конституцію, які надали необмежену владу тепер самопроголошеному президенту Лукашенку.

Алеся Бяляцкі неодноразово намагались змусити замовкнути, він перебував у в'язниці з політичних мотивів з 2011 по 2014 рік, його також заарештували у 2020 році після масових протестів у Білорусі, він і досі знаходиться у в'язниці.

Алесь Бяляцкі у 2020 році в інтерв'ю Європейській правді розповідав про хід протестів та про прагнення опозиції після президентських виборів у Білорусі.

Російська правозахисна організація "Меморіал" заснована в 1987 році правозахисниками колишнього СРСР, які документували злочини комуністичого режиму.

Серед її засновників був лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров і правозахисниця Світлана Ганнушкіна.

Після розпаду Радянського Союзу "Меморіал" став найбільшою правозахисною організацією в РФ і залишається найавторитетнішим джерелом інформації про політв'язнів в російських СІЗО.

Нині організація, як розповідають у комітеті, спрямовує зусилля на боротьбу з мілітаризмом і просуває права людини та верховенство права.