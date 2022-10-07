Вегетаріанські сухпайки для ЗСУ: Зеленський відповів на петицію

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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7 жовтня 2022

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію про введення вегетаріанських та веганських сухих пайків для Збройних сил України.

Петиція раніше набрала необхідних 25 тисяч голосів.

Зеленський доручив Кабміну опрацювати питання харчування для захисників, йдеться на сайті президента.

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"Наразі слід зазначити, що норма харчування для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, які надають перевагу вегетаріанським продуктам харчування, відсутня.

Ураховуючи вказане вище, я звернувся до Прем’єр-міністра України Шмигаля з проханням опрацювати порушене в електронній петиції питання", – йдеться у відповіді.

Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

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Петицію створив військовий ЗСУ Петро Павлов, необхідну кількість  голосів вона зібрала менше ніж за 3 місяці. 

У петиції автор аргументує, що  військовослужбовці мають обмеження у виборі харчування, оскільки бійців їжею забезпечує саме держава.

Також військовий зазначив, що Міністерство оборони раніше мало намір впровадити харчування для військових за стандартами армій країн НАТО, одним із яких є врахування особливостей харчування бійців.

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