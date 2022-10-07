10 тисяч браслетів з останньої партії металу "Азовсталі" розкупили за день

Українці розкупили усі 10 тисяч браслетів з останньої довоєнної партії металу "Азовсталі" за один день продажу

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми відчули, наскільки важливим і символом є цей браслет для українців. Тому вже почали створення наступного накладу і не зупиняємо продажі", – зазначив Федоров.

Федоров пообіцяв, що незабаром охочі ще матимуть змогу придбати браслети.

Фото: Офіс президента

Проєкт організувала фандрейзингова платформа United24.

Кожен браслет вартував 1500 гривень, усі гроші перерахують на закупівлю дронів українській армії.

Браслети виготовлені із 5 грамів сталі, яку виробили перед війною на заводі "Азовсталь", де тримали останню оборону захисники Маріуполя.

Дизайн браслетів з вигравіюваний гербом України розробив ювелірний дім SOVA.

Під час втілення задуму керувались обмеженою кількістю металу та великим накладом, адже очікували, що такий браслет захочуть мати тисячі людей.

Нагадаємо, у продаж браслети потрапили 6 жовтня, презентація проєкту "Азовсталь. Символ незламності" відбулася біля найбільшого прапора України, поруч з яким розмістили 17-метровий напис "Вірю в ЗСУ".