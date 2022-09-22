Зеленського просять ввести вегетеріанські сухпайки для ЗСУ: петиція набрала 25 тисяч підписів

Петиція до президента про введення вегетаріанських та веганських сухих пайків для Збройних Сил України набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер звернення має розглянути Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані сайту Офісу президента України.

Автор петиції – військовий ЗСУ Петро Павлов. Звернення опубліковано 27 червня і станом на 22 вересня під ним підписалися 25 128 громадян.

Зазначимо, вегани та вегетаріанці – люди, які вирішили не їсти м’ясо. При цьому веганство є "суворішим", адже забороняє споживання молочних продуктів, яєць, меду та використання будь-яких речей, отриманих з продуктів тваринного походження.

Павлов наголошує, що, будучи військовослужбовцем, людина має певні обмеження у виборі харчування, оскільки здебільшого ситуація залежить від того, чим саме бійців забезпечує держава. Проте у зверненні він нагадує, що Міністерство оборони "ще багато років тому" мало намір поступово впровадити харчування для військових за стандартами армій країн НАТО, одним із яких є врахування особливостей харчування бійців.

"Введення до існуючих сухих пайків додаткових, що зможуть врахувати дані особливості, зможуть вирішити цю проблему, зокрема в умовах відсутності "кухні", а саме в зонах безпосереднього виконання завдань", – вважає автор петиції.

Також Павлов пояснив, для кого саме в українському війську необхідне введення вегетаріанських та веганських сухих пайків:

для людей, які не вживають м'ясних продуктів та продуктів тваринного походження з етичних поглядів;

для теїстів – віруючих людей, для яких веганські пости особливо поширені;

для людей з обмеженою можливістю організму засвоювати лактозу;

для людей з періодичними проблемами із травленням тощо.

"Для прикладу візьмемо реалізацію цього в армії США: сухпай вегетеріанський американський військовий MRE (англ. "Meal, Ready-to-Eat", "Їжа, готова до вживання") з компонуванням вмісту Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Дане різноманіття необхідне не для "об'їдання", а для адекватного харчування, від якого залежить виконання військовими їх посадових обов'язків", – аргументує автор петиції.

Крім того, Павлов вважає, що нині для реалізації зазначених змін у харчуванні військових "немає значних перешкод", тому що: