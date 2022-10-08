"Це історія про опір спільному злу": українські лауреати про присудження Нобелівської премії РФ і Білорусі

Лауреати Нобелівської премії миру від України відреагували на перемогу представників Росії та Білорусі, заявивши, що не варто розцінювати відзнаку як радянський наратив про братні народи.

Про це під час пресконференції 8 жовтня заявила голова громадської організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук, коментуючи присудження премії білоруському правозахиснику Олесю Біляцькому та російському товариству "Меморіал".

Вона підкреслила, що ця відзнака належить всім українцям, які борються за свободу і демократію.

"Ми не розцінюємо і не маємо розцінювати цю відзнаку, яка по праву належить всім людям в Україні, які борються за свободу і за демократію, як радянський старий наратив про братні народи.

Це історія про опір спільному злу і про те, що правозахисники в різних країнах вибудовують між собою горизонтальні зв'язки, щоб вирішувати проблеми, які не мають державних кордонів. Вона тягнеться з часів гасла "За нашу і вашу свободу", яке зрештою призвело до розвалу Радянського Союзу, яке знову стало актуальним і призведе до розпаду оновленої Російської імперії", – наголошує Матвійчук.

Виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова та голова ГО Олександра Матвійчук

У соцмережах лунали заяви про те, що громадській організації варто відмовитися від премії, враховуючи події останніх семи місяців в Україні. Проте у Центрі громадянських ініціатив це ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, українці здебільшого негативно відреагували на те, що відзнакою нагородили представників Росії та Білорусі. Проте риторика лауреатів від України відрізняється від цієї позиції.

Виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова наголошує, що білоруська громадська організація "Вясна", засновником якої є Біляцький, з 1996 року фіксувала усі злочини у тюрмах, зокрема катування; подавала до комітету з прав людини історії політичних супротивників самопроголошеного президента Лукашенка, який "їх вбивав, саджав у тюрму і панував стовідсотково".

"Олесь Біляцький уже вдруге сидить в тюрмі саме тому, що у 1996 році створив організацію, яка моніторила вибори і показувала всьому світу, що їх, власне, не сталося протягом усіх каденцій Лукашенка", – підкреслює Романцова.

Все це відбувається саме тому, що такі організації, як "Вясна" Біляцького, не були почуті, вважає Романцова. За її словами, нині політв'язнями є 6 членів "Вясни" і при цьому вони ведуть перелік політичних в'язнів, яких у Білорусі зараз понад 1300.

На її думку, якби світова спільнота раніше звернула увагу на вказані злочини, можливо, дії Путіна зараз були б іншими. Водночас, коментуючи присвоєння премії миру російському товариству "Меморіал", правозахисниця заявила:

"Меморіал" складається із величезної кількості людей, які вирішили для себе зробити те, чого Радянський Союз боявся найбільше – у 1987 році вони створили організацію, яка взялася за те, щоб злочини сталінського періоду стали видимими. Українці, особливо дисиденти, знають, як багато цвіту нашої нації загинуло саме в тих таборах".

Вона також згадала "меморіальця" Юрія Дмітрієва – дослідника історії політичного терору в СРСР – який нині також є політв'язнем.

"Юрій Дмітрієв – людина, яка дослідила Сандармох – місце, де майже 10 тисяч людей 58 націй були розстріляні НКВД. Це вся сім'я Крушельницьких, Микола Куліш, Лесь Курбас. Це наші імена, про які ми дізналися завдяки тому, що "Меморіал" безпосередньо вів судові справи, щоб людей допустили до архівів КДБ", – наголошує Романцова.

Також правозахисниця заявила, що "Меморіал" почав документувати воєнні злочини росіян ще під час війни у Чечні. На її думку, якби у той час "ми і світова спільнота почули про воєнні злочини російських солдат у Чечні, можливо сьогодні б їх не було в Україні".

Наостанок Романцова у своїй промові додала:

"Права людини не можуть бути десь принижені так, щоб цього не відчув увесь світ. Це як рівень води – якщо він впав десь, то рано чи пізно він впаде і у нас. Саме відсутність поваги до прав людини рано чи пізно призводять до війни. І Лукашенко, і Путін і всі ті люди, які вчиняють воєнні злочини та злочини проти людяності, мають бути покарані".

Нагадаємо, Нобелівську премію миру у 2022 році отримали білоруський політв'язень Алесь Бяляцкі, українська організація "Центр громадянських свобод" та Організація з прав людини "Меморіал" із РФ. Комітет наголосив, що хоче відзначити борців за "мирне співіснування в сусідніх країнах Білорусі, Росії та Україні".