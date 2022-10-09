Під Бахмутом загинув директор Попаснянського ліцею, який пішов на фронт разом з сином

На фронті загинув директор Попаснянського ліцею, вчитель історії Віктор Шуляк.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Віктор Шуляк пішов захищати країну на початку війни. На фронт відправився і його син Денис – теж вчитель. Під час бойових дій він отримав поранення.

У групі Попаснянського ліцею № 1 на Facebook загибель директора підтвердив його друг Анатолій Береславський.

Віктор Шуляк

Він повідомив, що Віктор Шуляк загинув під Бахмутом на Донеччині, а його син Денис з чисельними осколковими пораненнями перебуває у лікарні.

"Я довго не міг повірити і щось написати про свого друга, колегу, директора, якого я поважав над усе. Ми багато разом чого зробили для нашої школи, для дітей, а сьогодні він на небесах", – пише Анатолій Береславський.

У кінці серпня напередодні навчального року Віктор Шуляк записав для колег-освітян звернення з окопів.

Віктор Шуляк працював педагогом понад 30 років

"Війна триває за долю і за душі людей, за дітей, яких ми з вами навчаємо. Виховуємо патріотів і робимо все для того, щоб здолати ворога. Бажаю вам в цьому нелегкому році здоров’я, зберегти своє життя, творчості, всього найкращого. А всім нам – перемоги", – казав військовий.

Віктор Шуляк працював педагогом понад 30 років.

"Після Перемоги вони з сином хотіли відновлювати рідну Попасну, яку знищив ворог. Знову відкрити двері ліцею номер 1", – пише Сергій Гайдай.