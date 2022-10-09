Під Бахмутом загинув директор Попаснянського ліцею, який пішов на фронт разом з сином

Яна Осадча журналіст
13343
9 жовтня 2022

На фронті загинув директор Попаснянського ліцею, вчитель історії Віктор Шуляк.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Віктор Шуляк пішов захищати країну на початку війни. На фронт відправився і його син Денис – теж вчитель. Під час бойових дій він отримав поранення.

У групі Попаснянського ліцею № 1 на Facebook загибель директора підтвердив його друг Анатолій Береславський.

 Віктор Шуляк

Він повідомив, що Віктор Шуляк загинув під Бахмутом на Донеччині, а його син Денис з чисельними осколковими пораненнями перебуває у лікарні.

"Я довго не міг повірити і щось написати про свого друга, колегу, директора, якого я поважав над усе. Ми багато разом чого зробили для нашої школи, для дітей, а сьогодні він на небесах", – пише Анатолій Береславський.

У кінці серпня напередодні навчального року Віктор Шуляк записав для колег-освітян звернення з окопів.

 Віктор Шуляк працював педагогом понад 30 років

"Війна триває за долю і за душі людей, за дітей, яких ми з вами навчаємо. Виховуємо патріотів і робимо все для того, щоб здолати ворога. Бажаю вам в цьому нелегкому році здоров’я, зберегти своє життя, творчості, всього найкращого. А всім нам – перемоги", – казав військовий.

Віктор Шуляк працював педагогом понад 30 років.

"Після Перемоги вони з сином хотіли відновлювати рідну Попасну, яку знищив ворог. Знову відкрити двері ліцею номер 1", – пише Сергій Гайдай.

Читайте також: До останнього не вірили, що загинув: історія киянина, якого вбила російська ракета в багатоповерхівці



Реклама:


 5456
КУЛЬТУРА

Українські пісні вересня: Реп від Майкла Щура, Жадан і KAZKA, новий проект Макса Барських

Пилип Пухарєв
 12234
Суспільство

Коли ми встали, то побачили м'ясорубку. Пів року теракту на вокзалі в Краматорську

Інна Кубай, Ганна Курцановська
 13948
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: колообіг війни у цивілізації, довгоочікуваний "Максим Оса", та ще чотири фільми жовтня

Олександр Гусев

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Українські пісні вересня: Реп від Майкла Щура, Жадан і KAZKA, новий проект Макса Барських

Пилип Пухарєв
Звільнений з полону азовець В’ячеслав Білий став батьком
Укрпошта оголосила передзамовлення на нові марки з Кримським мостом
У Вінниці помер український письменник-гуморист Олег Чорногуз
Під Бахмутом загинув директор Попаснянського ліцею, який пішов на фронт разом з сином
Індійські сиропи від кашлю могли стати причиною смерті 66 дітей у Африці – ВООЗ
Суспільство

Коли ми встали, то побачили м'ясорубку. Пів року теракту на вокзалі в Краматорську

Інна Кубай, Ганна Курцановська
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: колообіг війни у цивілізації, довгоочікуваний "Максим Оса", та ще чотири фільми жовтня

Олександр Гусев