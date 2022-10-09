Укрпошта оголосила передзамовлення на нові марки з Кримським мостом

Укрпошта відкрила предзамовлення на набір "Кримський міст на біс!"

До нього входять марковий аркуш з новою маркою, присвяченою вибуху на Кримському мості, художній конверт та листівкa, повідомляють на підприємстві.

Наклад марок – 7 млн екземплярів. Номінальна вартість – М, що дорівнює 18 грн.

Реклама:

На новій марці зобразили сцену з фільму "Титанік" на фоні палаючого мосту.

Поштовий випуск "Кримський міст на біс!"

Також марка містить наступні деталі:

недопалок в руці у героїні, як натяк на те, що останнім часом окупанти потерпають від куріння у заборонених місцях;

автівку окупантів, що летить у прірву, гублячи награбоване;

Байрактар, що "ненавмисне" пролітає над мостом;

розбитий ворожий танк.

Автор випуску – український художник-живописець Юрій Шаповал.