Укрпошта оголосила передзамовлення на нові марки з Кримським мостом

Укрпошта відкрила предзамовлення на набір "Кримський міст на біс!"
До нього входять марковий аркуш з новою маркою, присвяченою вибуху на Кримському мості, художній конверт та листівкa, повідомляють на підприємстві.
Наклад марок – 7 млн екземплярів. Номінальна вартість – М, що дорівнює 18 грн.
На новій марці зобразили сцену з фільму "Титанік" на фоні палаючого мосту.
|Поштовий випуск "Кримський міст на біс!"
Також марка містить наступні деталі:
- недопалок в руці у героїні, як натяк на те, що останнім часом окупанти потерпають від куріння у заборонених місцях;
- автівку окупантів, що летить у прірву, гублячи награбоване;
- Байрактар, що "ненавмисне" пролітає над мостом;
- розбитий ворожий танк.
Автор випуску – український художник-живописець Юрій Шаповал.
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