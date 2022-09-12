Укрпошта анонсувала новий конверт "Ласкаво просимо до пекла". ФОТО

"Укрпошта" випустила символічний маркований конверт "Ласкаво просимо до пекла".

На ньому зображено, як Збройні Сили України "відправляють" до пекла президента Росії Путіна, а зверху розміщено марку "Тризуб".

Про запуск нового конверта повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

"Цього місяця ми планували змінити військову тему на культурну, щоб трішки вас розвантажити.

Але, завдяки нашим ЗСУ, відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта", – написав він.

Фото: Ігор Смілянський

"Ласкаво просимо до пекла" – це перший маркований конверт воєнного часу, за дизайн якого проголосувало понад 200 тисяч українців.

"Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги…

Ну і нова марка "Тризуб" на конверті, як наш символ, на який орки реагують, як вампіри на часник – особливий рівень захисту", – додає Смілянський.

Точну дату запуску продажів оголосять згодом.

Нагадаємо, нещодавно "Укрпошта" випустила благодійну марку з псом Патроном, а також мерч, кошти з продажу якого підуть на купівлю машини для розмінування та допомогу тваринам.

Раніше "Укрпошта" уже випускала легендарну марку з російським кораблем і з затонулим крейсером "Москва", марку з "українською мрією", з трактором, який тягне російський танк, та інші витвори філателістичного мистецтва.