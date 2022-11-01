"Не мовчіть": українців за кордоном просять розповісти поліції про воєнні злочини росіян

Громадян за кордоном, які стали свідками або потерпілими від насилля з боку російських окупантів в Україні, закликають повідомити правоохоронні органи про злочини ворога.

Із відповідним закликом до громадян звернулися міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець, глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та генпрокурор Андрій Костін.

За словами омбудсмена, в Україні стартує кампанія зі збору фактів про злочини росіян проти України від осіб, які вимушено виїхали з країни через війну за кордон.

"Разом з партнерами наша держава веде розслідування і готує правові механізми для судів і компенсацій", – пояснює Лубінець.

Кожен українець, якому є що сказати, може повідомити про військові злочини РФ правоохоронні органи країни, де зараз знаходиться. Контакти можна знайти на сайті за посиланням.

Як пояснює Уповноважений, це важливо, аби українська правоохоронна система створила потужну доказову базу проти ворога для судів.

"Не мовчіть! Хай наша армія б’є ворога на полі бою, а ми разом із вами в судах.

Наші захисники роблять все для того, щоб прогнати ворога з наших земель, а наше з вами завдання зібрати факти злочинів, щоб покарати всіх винних", – наголошує Лубінець.

Він підкреслив, що Україна здобуде остаточну перемогу лише тоді, коли кожен росіянин, який віддав наказ або скоїв злочин на нашій землі, проти наших людей – буде покараний.

Зокрема, йдеться про українців, які пережили або стали свідками зґвалтування, катування, примусової депортації, грабежу, руйнування помешкань тощо з боку росіян, уточнює Дмитро Кулеба.

"Я звертаюся до українців, які виїхали за кордон. Я знаю, що вам непросто бути далеко від Батьківщини. А надто важко тим, хто став жертвою воєнних злочинів росіян. Ми можемо та маємо покарати кожного нелюда за заподіяне зло. Але зробити це можна лише спільними з вами зусиллями. Тому я прошу вас: якщо ви стали жертвою росіян, не мовчіть.

Повідомте правоохоронцям про те, що з вами сталося. Ваша інформація допоможе встановити справедливість та притягнути злочинців до відповідальності", – підсумував глава МЗС.

Водночас Ірина Верещук гарантує конфіденційність особам, які наважаться розповісти про злочини РФ.

"Ніхто не дізнається про те, що з вами сталося, окрім правоохоронців та суду. Будь ласка, не мовчіть", – наголошує глава Мінреінтеграції.

Нагадаємо, голова Інституту нацпам‘яті пояснив, чому воєнні злочини РФ в Україні називають геноцидом.