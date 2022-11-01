Укрпошта запустила голосування за ескіз новорічно-різдвяної марки. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
5337
1 листопада 2022

Поштовий оператор "Укрпошта" оголосила про старт голосування за найкращий ескіз для нової поштової марки під назвою "З Різдвом Христовим та Новим роком!".

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

Обрати, як має виглядати новорічна марка, можна серед п'яти ескізів, наведених нижче. Проголосувати можна у коментарях до допису за посиланням, написавши номер ескізу, який сподобався найбільше.

"Наша з вами місія – вибрати ескіз, який зображає омріяний українцями 2023-й та наше сьогодення. Закарбуємо його у пам’яті та на новій поштовій марці", – підкреслили в "Укрпошті".

Серед запропонованих варіантів:

Фото: Укрпошта
 Фото: Укрпошта
 Фото: Укрпошта
 Фото: Укрпошта
 Фото: Укрпошта

Проголосувати за ескіз для нової марки можна не лише на офіційній сторінці "Укрпошти" у Facebook, але й Instagram і Telegram-каналі до 08:00 4 листопада.

"Варто залишати свій голос скрізь. Хтозна, де він буде вирішальним", – наголошують у компанії.

Результати голосування в "Укрпошті" обіцяють оголосити вже 7 листопада.

Нагадаємо, 16 жовтня "Укрпошта" оголошувала конкурс на створення ескіза різдвяної поштової марки 2023 року.

Читайте також: В Україні стартував продаж благодійної марки з псом Патроном. Де купити?


Реклама:


 613
Суспільство

6-річна донька почала сивіти. Історія сім'ї з Маріуполя, яка провела місяць у бомбосховищі з 50-ма людьми

Вікторія Андрєєва
 6168
Суспільство

"Ми прив'язували пляшечки до тіла, щоб підігріти воду для дітей". Історія евакуації дитбудинку з Харкова

Олена Барсукова
 17447
Суспільство

Головне – не чути вибухів та мати дах над головою. Чому ВПО не мають віддячувати за гуманітарну допомогу

СПЕЦПРОЄКТ

Головне на сайті


Суспільство

6-річна донька почала сивіти. Історія сім'ї з Маріуполя, яка провела місяць у бомбосховищі з 50-ма людьми

Вікторія Андрєєва
Росіяни депортували з окупованих територій Запорізької області 300 дітей – мер Мелітополя
Скрип і потріскування: вчені створили "звук" магнітного поля Землі. ВІДЕО
Зачепили рани й шрами: скандальну книжку про Бучу не видаватимуть
"Спали на ганчірках, в туалет – під конвоєм": як росіяни кошмарили мешканців села на Харківщині
Китаєць "замаскувався", щоб приховати від сім'ї $30 млн виграшу в лотерею. ФОТО
Суспільство

"Ми прив'язували пляшечки до тіла, щоб підігріти воду для дітей". Історія евакуації дитбудинку з Харкова

Олена Барсукова
Суспільство

Головне – не чути вибухів та мати дах над головою. Чому ВПО не мають віддячувати за гуманітарну допомогу

СПЕЦПРОЄКТ