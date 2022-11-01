Укрпошта запустила голосування за ескіз новорічно-різдвяної марки. ФОТО

Поштовий оператор "Укрпошта" оголосила про старт голосування за найкращий ескіз для нової поштової марки під назвою "З Різдвом Христовим та Новим роком!".
Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.
Обрати, як має виглядати новорічна марка, можна серед п'яти ескізів, наведених нижче. Проголосувати можна у коментарях до допису за посиланням, написавши номер ескізу, який сподобався найбільше.
"Наша з вами місія – вибрати ескіз, який зображає омріяний українцями 2023-й та наше сьогодення. Закарбуємо його у пам’яті та на новій поштовій марці", – підкреслили в "Укрпошті".
Серед запропонованих варіантів:
|Фото: Укрпошта
|Фото: Укрпошта
|Фото: Укрпошта
|Фото: Укрпошта
|Фото: Укрпошта
Проголосувати за ескіз для нової марки можна не лише на офіційній сторінці "Укрпошти" у Facebook, але й Instagram і Telegram-каналі до 08:00 4 листопада.
"Варто залишати свій голос скрізь. Хтозна, де він буде вирішальним", – наголошують у компанії.
Результати голосування в "Укрпошті" обіцяють оголосити вже 7 листопада.
Нагадаємо, 16 жовтня "Укрпошта" оголошувала конкурс на створення ескіза різдвяної поштової марки 2023 року.
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