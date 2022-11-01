Скрип і потріскування: вчені створили "звук" магнітного поля Землі. ВІДЕО

Дослідники з Технічного університету Данії продемонстрували, як звучало б магнітне поле Землі.

П’ятихвилинне відео із цим звуком опублікувало Європейське космічне агентство (ESA) на YouTube, повідомляє Science Аlert.

На аудіозаписі чути моторошні скрипи, потріскування і навіть звуки, схожі на дихання.

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"Внутрішній магнетизм Землі, званий магнітосферою, створює поле у ​​формі комети навколо поверхні планети, яке забезпечує захист від шкідливого сонячного та космічного випромінювання частинок, а також від ерозії атмосфери сонячним вітром", – кажуть у NASA.

Учені перетворили на звук магнітні сигнали, виміряні супутниковою місією ESA Swarm, що досліджувала магнітне поле.

З 24 жовтня цей запис лунав через гучномовці на площі Солберг у Копенгагені тричі на день.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп "Хаббл" зробив унікальний знімок космічного об’єкта, що нагадує "замкову щілину".

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