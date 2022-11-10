В Афганістані жінкам заборонили відвідувати парки й атракціони

Афганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі.

Таке рішення ухвалили у міністерстві моралі Талібану, повідомляє Reuters.

У міністерстві не повідомляють додаткових подробиць.

Однак, як кажуть свідки, кількох жінок не пропустили у кабульський парк розваг з атракціонами, а агенти Талібану спостерігали за ситуацією.

Масума, жителька Кабула, яка попросила опублікувати лише своє ім’я з міркувань безпеки, планувала взяти свого онука відвідати парк, але їй відмовили.

"Коли мати приходить зі своїми дітьми, їм потрібно дозволити увійти в парк, тому що ці діти не бачили нічого хорошого. Вони повинні грати і розважатися. Я їх дуже просила, але вони не пустили нас, і зараз ми повертаємося додому", – каже жінка.

Двоє співробітників парку, які також побажали залишитися анонімними, сказали, що чиновники Талібану наказали їм не дозволяти жінкам входити в парки.

З моменту захоплення Афганістану в минулому році ісламістський Талібан заявив, що жінки не повинні виходити з дому без родича чоловічої статі і мусять закривати обличчя. Деякі жінки в міських центрах ігнорують це правило, а деяким дозволено працювати в державних установах.

Західні уряди заявили, що таліби повинні змінити свій курс щодо прав жінок, щоб зробити крок до офіційного визнання уряду Талібану. Однак вони кажуть, що поважають права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права.

Нагадаємо, в Ірані силовики вбили 16-річну школярку за відмову співати провладний гімн.