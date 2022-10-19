В Ірані силовики вбили 16-річну школярку за відмову співати провладний гімн

В Ірані вбили 16-річну школярку Асру Панахі під час одного з рейдів, які силовики влаштовують у школах через протести в країні.

Силовики побили дівчину до смерті, коли вона відмовилася співати провладну пісню, яка вихваляє диктатора Алі Хаменеї.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Координаційну раду профспілок вчителів Ірану.

13 жовтня силовики увірвалися до жіночої середньої школи імені Шахеда в Ардебілі та вимагали від групи дівчат заспівати гімн, який прославляє лідера Ірану.

Коли вони відмовилися, силовики побили їх. Кількох дівчат було доставлено до лікарні, а інших – заарештовано.

Наступного дня Асра Панахі померла у лікарні від отриманих травм, а іранські посадовці заперечили свою провину в цьому.

Іранські силовики вбили 16-річну школярку Асру Панахі

На державних телеканалах показали чоловіка, який представився дядьком школярки. Він заявив, що Асра Панахі померла від вродженого захворювання серця.

Нагадаємо, школярки були активними учасницями протестів проти лідерів Ірану.

У соцмережах поширились відео, на яких дівчата знімають хіджаби, зривають фотографії диктатора та вигукують антирежимні гасла на підтримку Махси Аміні, яку вбила "поліція моралі" нібито через "неправильне носіння хіджабу".

У відповідь іранська влада розпочала серію рейдів у школах, під час яких вони атакують та заарештовують учениць.

Профспілка вчителів Ірану засудила "жорстокі та нелюдські" рейди та закликала до відставки міністра освіти Юсефа Нурі, однак реакції не отримала.

За даними Іранської правозахисної групи, станом на 17 жовтня під час загальнонаціональних протестів уже загинули 215 людей, серед яких 27 дітей.