Зруйновані будинки і школа: на Херсонщині росіяни майже повністю знищили маленьке село

На Херсонщині росіяни зруйнували майже повністю село Потьомкине, де проживали 380 людей.

У селі немає жодної вцілілої хати, а вся інфраструктура зруйнована, повідомив голова Херсонської обласної воєнної адміністрації Ярослав Янушевич.

Янушевича запросила у Потьомкине місцева мешканка Ніна під час його візиту до Вископілля. Хату Ніни зруйнували, тому вона була вимушена покинути рідне село.

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"Нам дуже болить. Ми хочемо додому, якщо нам кажуть, що побудують будинки і видадуть землю десь в іншому місці, нас це не влаштовує", – каже Ніна.

На Херсонщині росіяни зруйнували майже повністю село Потьомкине

Зараз на місці будинку Ніни – самі руїни. Так само виглядають і інші хати, а на асфальті – величезні воронки від снарядів.

Все, що залишилося від будинку Ніни

"Прильот був, це ми трошки повигрібали, двері скотчем склеїли", – кажуть місцеві мешканці.

Місцеві мешканці показують голові ОВА село

До війни у селі були школа, де навчалися 34 дитини, і садочок. Росіяни знищили обидва заклади.

Росіяни знищили школу

Утім, за словами Янушевича, люди починають повертатися у село після деокупації і своїми силами відновлюють оселі.

Він пообіцяв мешканцям села, що влада переселяти їх не буде, а навпаки – сприятиме тому, щоб до населеного пункту повернулося життя.

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Нагадаємо, 9 листопада росіяни заявили, що здають Херсон, а Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.