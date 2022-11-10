Зруйновані будинки і школа: на Херсонщині росіяни майже повністю знищили маленьке село

Яна Осадча журналіст
12322
10 листопада 2022

На Херсонщині росіяни зруйнували майже повністю село Потьомкине, де проживали 380 людей.

У селі немає жодної вцілілої хати, а вся інфраструктура зруйнована, повідомив голова Херсонської обласної воєнної адміністрації Ярослав Янушевич.

Янушевича запросила у Потьомкине місцева мешканка Ніна під час його візиту до Вископілля. Хату Ніни зруйнували, тому вона була вимушена покинути рідне село.

Реклама:

"Нам дуже болить. Ми хочемо додому, якщо нам кажуть, що побудують будинки і видадуть землю десь в іншому місці, нас це не влаштовує", – каже Ніна.

 На Херсонщині росіяни зруйнували майже повністю село Потьомкине

Зараз на місці будинку Ніни – самі руїни. Так само виглядають і інші хати, а на асфальті – величезні воронки від снарядів.

 Все, що залишилося від будинку Ніни

"Прильот був, це ми трошки повигрібали, двері скотчем склеїли", – кажуть місцеві мешканці.

 Місцеві мешканці показують голові ОВА село

До війни у селі були школа, де навчалися 34 дитини, і садочок. Росіяни знищили обидва заклади.

 Росіяни знищили школу

Утім, за словами Янушевича, люди починають повертатися у село після деокупації і своїми силами відновлюють оселі.

Він пообіцяв мешканцям села, що влада переселяти їх не буде, а навпаки – сприятиме тому, щоб до населеного пункту повернулося життя.

Реклама:

Нагадаємо, 9 листопада росіяни заявили, що здають Херсон, а Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Читайте також: Окупанти зруйнували Чернігівську центральну бібліотеку: Мінкульт збирає кошти на відновлення


Реклама:


Реклама:
 5997
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3566
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3361
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат