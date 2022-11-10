Зруйновані будинки і школа: на Херсонщині росіяни майже повністю знищили маленьке село

Яна Осадча журналіст
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10 листопада 2022

На Херсонщині росіяни зруйнували майже повністю село Потьомкине, де проживали 380 людей.

У селі немає жодної вцілілої хати, а вся інфраструктура зруйнована, повідомив голова Херсонської обласної воєнної адміністрації Ярослав Янушевич.

Янушевича запросила у Потьомкине місцева мешканка Ніна під час його візиту до Вископілля. Хату Ніни зруйнували, тому вона була вимушена покинути рідне село.

"Нам дуже болить. Ми хочемо додому, якщо нам кажуть, що побудують будинки і видадуть землю десь в іншому місці, нас це не влаштовує", – каже Ніна.

 На Херсонщині росіяни зруйнували майже повністю село Потьомкине

Зараз на місці будинку Ніни – самі руїни. Так само виглядають і інші хати, а на асфальті – величезні воронки від снарядів.

 Все, що залишилося від будинку Ніни

"Прильот був, це ми трошки повигрібали, двері скотчем склеїли", – кажуть місцеві мешканці.

 Місцеві мешканці показують голові ОВА село

До війни у селі були школа, де навчалися 34 дитини, і садочок. Росіяни знищили обидва заклади.

 Росіяни знищили школу

Утім, за словами Янушевича, люди починають повертатися у село після деокупації і своїми силами відновлюють оселі.

Він пообіцяв мешканцям села, що влада переселяти їх не буде, а навпаки – сприятиме тому, щоб до населеного пункту повернулося життя.

Нагадаємо, 9 листопада росіяни заявили, що здають Херсон, а Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

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