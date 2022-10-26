Окупанти зруйнували Чернігівську центральну бібліотеку: Мінкульт збирає кошти на відновлення

У Чернігові окупанти пошкодили центральну бібліотеку імені М. М. Коцюбинського.

Через це будівля бібліотеки потребує реставрації, повідомили на Facebook-сторінці Міністерства культури та інформаційної політики.

Окупанти влучили у бібліотеку ще 27 лютого під час авіабомбардування Чернігова.

Реклама:

Через це у будівлі пошкоджено дах, стіни, відсутні вікна, вибито внутрішні перегородки та двері.

Зруйнована будівля бібліотеки

Також наслідком руйнування стало знищення системи опалення, через пошкодження втрачено і частину фондів бібліотеки.

"Для реставрації будівлі, ремонту даху, стін, заміни автентичних вікон та дверей необхідно понад 4,5 мільйона гривень", – йдеться в повідомленні.

Мінкульт запустив платформу збору коштів допомоги для відновлення та реставрації Чернігівської центральної бібліотеки імені М. М. Коцюбинського. Долучитись можна за посиланням.

Нагадаємо, музеї Києва, які постраждали від російських ракетних обстрілів Києва 10 жовтня, збирають кошти на реставрацію.

Реклама: