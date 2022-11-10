На фронті та в укриттях: радіодиктант-2022 писала рекордна кількість людей

Радіодиктант національної єдності у 2022 році писали десятки тисяч людей – так українці встановили рекорд.

Точну кількість учасників важко підрахувати, але вона перевищила минулорічний показник.

Про це повідомила координаторка проєкту "Радіодиктант національної єдності" Юлія Шелудько на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

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Попередній рекорд зафіксували у 2021 році – тоді радіодиктант написали до 20 тисяч учасників.

"Торік кількість робіт була значно меншою, ніж станом на зараз. Це кілька десятків тисяч. Але ми очікуємо на паперові листи, їх ще надсилають із грифом сьогоднішньої дати.

Це однозначно перевершило всі рекорди, які раніше ми встановлювали. Було 10 тисяч, було до 20 тисяч минулого року, але цього вже більше", – сказала Юлія Шелудько.

Незважаючи на війну, багато українців писали радіодиктант на фронті та в бомбосховищах.

"Ми не були впевнені, що в цей момент не буде повітряної тривоги або не вимкнуть світло. Тому усі міста у яких писали, були першопочатково в бомбосховищі. Чернігів, Львів, Чернівці, Миколаїв – Одеса взагалі в катакомбах писала.

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Було багато іноземних локацій, у них не було безпекових перешкод. І на фронті також писали", – зазначила Юлія Шелудько.

Радіодиктант набрав понад мільйон переглядів TikTok за кілька годин. До флешмобу долучилися іноземці та українці за кордоном.

"Я точно знаю, що писали на всіх континентах", – додає Шелудько.

Водночас точну кількість учасників підрахувати складно, адже не всі надсилають на перевірку свої роботи.

Фото: "Громадське радіо"

Цього року авторкою тексту вперше була жінка – письменниця Ірина Цілик. Сам радіодиктант читала акторка Ада Роговцева.

"Ада Миколаївна дуже душевно прочитала. Я знаю людей, які писали радіодиктант, але не змогли себе опанувати і не дописали до кінця, або не відправили паперовий чи електронний текст.

Вони дуже розлучилися і не дослухали, скажімо так, уважно, тому що емоції переповнювали", – каже координаторка проєкту.

Текст радіодиктанту мають опублікувати об 11:00 11 листопада на сайті "Суспільного" та "Українського радіо" – усі охочі зможуть перевірити себе.

Переможців планують нагороджувати у грудні.

Нагадаємо, торік призи отримали 16 людей, а без жодної помилки радіодиктант-2021 написала лише одна учасниця – вчителька з Волині.