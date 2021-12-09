Результати диктанту національної єдності: лише одна людина написала без жодної помилки

Вихователька Галина Шура з Волині написала радіодиктант національної єдності без жодної помилки.

Усього на перевірку надійшло більше 14,5. тис. листів з текстом диктанту, який цьогоріч написав та прочитав український письменник Юрій Андрухович, повідомляє Детектор медіа.

Переможниця радіодиктанту мешкає в селі Комарове Ковельського району Волинської області. У листі вона написала, що працює у загальноосвітній школі-дитсадку.

З однією помилкою диктант написали Надія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко).

Фото: Depositphotos/ slexp880

12 людей зробили по дві помилки.

Повний перелік переможців 21-го Радіодиктанту національної єдності:

Галина Шура, Волинь;

Надія Палій, Львівська обл.;

Максим Слюсаревський, Київ;

Юлія Шекет (Тишко);

Тетяна Ліхтанська;

Ілона Войтенко;

Юлія Туманцева;

Тамара Лавренко, Харків;

Олена Скорик;

Наталя Ніколенко, Херсон;

Дарина Іванковська, Львівська обл.;

Вікторія Кригер, Хмельницька обл.;

Лариса Семенюк, Луцьк;

Алла Кравченко, Київ;

Олександр Щетинський;

Христина Гоянюк, Львів.

Усі переможці отримають у подарунок книжки від видавництв-партнерів "Українського радіо".

Нагадаємо, 9 листопада 2021 року у День української писемності та мови, відбувся 21-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який організовує Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Листи з диктантом упродовж доби можна було надсилати паперовим листом і електронною поштою.

11 листопада 2021 року опублікували текст Радіодиктанту.

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