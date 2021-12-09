Результати диктанту національної єдності: лише одна людина написала без жодної помилки

Вихователька Галина Шура з Волині написала радіодиктант національної єдності без жодної помилки.
Усього на перевірку надійшло більше 14,5. тис. листів з текстом диктанту, який цьогоріч написав та прочитав український письменник Юрій Андрухович, повідомляє Детектор медіа.
Переможниця радіодиктанту мешкає в селі Комарове Ковельського району Волинської області. У листі вона написала, що працює у загальноосвітній школі-дитсадку.
З однією помилкою диктант написали Надія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко).
|Фото: Depositphotos/slexp880
12 людей зробили по дві помилки.
Повний перелік переможців 21-го Радіодиктанту національної єдності:
- Галина Шура, Волинь;
- Надія Палій, Львівська обл.;
- Максим Слюсаревський, Київ;
- Юлія Шекет (Тишко);
- Тетяна Ліхтанська;
- Ілона Войтенко;
- Юлія Туманцева;
- Тамара Лавренко, Харків;
- Олена Скорик;
- Наталя Ніколенко, Херсон;
- Дарина Іванковська, Львівська обл.;
- Вікторія Кригер, Хмельницька обл.;
- Лариса Семенюк, Луцьк;
- Алла Кравченко, Київ;
- Олександр Щетинський;
- Христина Гоянюк, Львів.
Усі переможці отримають у подарунок книжки від видавництв-партнерів "Українського радіо".
Нагадаємо, 9 листопада 2021 року у День української писемності та мови, відбувся 21-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який організовує Національна суспільна телерадіокомпанія України.
Листи з диктантом упродовж доби можна було надсилати паперовим листом і електронною поштою.
11 листопада 2021 року опублікували текст Радіодиктанту.
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