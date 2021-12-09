Результати диктанту національної єдності: лише одна людина написала без жодної помилки

Яна Осадча журналіст
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9 грудня 2021

Вихователька Галина Шура з Волині написала радіодиктант національної єдності без жодної помилки.

Усього на перевірку надійшло більше 14,5. тис. листів з текстом диктанту, який цьогоріч написав та прочитав український письменник Юрій Андрухович, повідомляє Детектор медіа. 

Переможниця радіодиктанту мешкає в селі Комарове Ковельського району Волинської області. У листі вона написала, що працює у загальноосвітній школі-дитсадку.

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З однією помилкою диктант написали Надія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко).

 Фото: Depositphotos/slexp880

12 людей зробили по дві помилки.

Повний перелік переможців 21-го Радіодиктанту національної єдності:

  • Галина Шура, Волинь;
  • Надія Палій, Львівська обл.;
  • Максим Слюсаревський, Київ;
  • Юлія Шекет (Тишко);
  • Тетяна Ліхтанська;
  • Ілона Войтенко;
  • Юлія Туманцева;
  • Тамара Лавренко, Харків;
  • Олена Скорик;
  • Наталя Ніколенко, Херсон;
  • Дарина Іванковська, Львівська обл.;
  • Вікторія Кригер, Хмельницька обл.;
  • Лариса Семенюк, Луцьк;
  • Алла Кравченко, Київ;
  • Олександр Щетинський;
  • Христина Гоянюк, Львів.

Усі переможці отримають у подарунок книжки від видавництв-партнерів "Українського радіо".

Нагадаємо, 9 листопада 2021 року у День української писемності та мови, відбувся 21-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який організовує Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Листи з диктантом упродовж доби можна було надсилати паперовим листом і електронною поштою.

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11 листопада 2021 року опублікували текст Радіодиктанту.

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