Ховалися за інсталяцією ракети: у Житомирі знайшли підлітків, які втекли з села для розваг

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 листопада 2022

У Чуднівському районі на Житомирщині 16-річний хлопець втік з дому у компанії молодшого друга.

Підлітки викрали у батьків гроші та одяг і вирушили до Житомира, щоб розважитись, повідомляє поліція Житомирської області.

Хлопці конспірувались і вигадували хованки у місті, але поліціянти розшукали їх.

Історію цієї "втечі" розповіли правоохоронці.

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Жителька одного із сіл Чуднівської громади повідомила про зникнення 16-річного сина. 

Вона розповіла, що хлопець пішов пасти худобу зранку, а потім кудись подівся. Мобільний телефон підлітка був вимкнений. 

Згодом з’ясувалось, що з батьківського дому зникла сумочка з грошима та деякий одяг хлопця. 

"Перевіряючи коло знайомих і друзів розшукуваного юнака, поліцейські Чуднівського відділення отримали відомості про те, що він міг поїхати до обласного центру в компанії свого 14-річного товариша", – розповідають у поліції. 

Прикмети юних утікачів повідомили Житомирському райуправлінню поліції.

"Уже ввечері того ж дня ювенальні інспектори, відпрацьовуючи житомирські вулиці, звернули увагу на двох хлопців, які чомусь ховались за… інсталяцією ракети біля музею космонавтики", – кажуть поліціянти.

Спершу підлітки назвались іншими іменами та казали, що вони місцеві жителі, але поліція викрила їх у брехні. Також батьки впізнали своїх дітей по надісланих фото.

"Далі спілкування з юними мандрівниками відбувалось у відділку поліції, де хлопці чекали на рідних. 

Правоохоронцям 16-річний парубок розповів, що з товаришем вони спланували прогулянку у Житомирі, знайшли тут знайомих і збирались уже залишатися на ніч", – кажуть правоохоронці.

Хлопцям довелось час від часу ховатись, аби їх не викрили. Сім-картку у телефоні одного з них вони змінили на нову і вмикали мобільний лише за потреби.

З підлітками поспілкувались ювенальні поліцейські, а з батьками – провели профілактичну роботу.

"Правоохоронці закликають дорослих відповідальніше ставитись до контролю за місцем знаходження неповнолітніх дітей і їх заняттями. 

Повсякчас нагадуйте підліткам і юні про правила безпечної поведінки і звертайте увагу на коло їх спілкування", – наголошують у поліції.

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