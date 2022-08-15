П’ятеро дітей втекли з дитячого табору у Трускавці через заборону курити

У Трускавці з місцевого дитячого табору "Артек-Прикарпаття" втекли п’ятеро підлітків.

Щоб знайти дітей, місцевим поліцейським довелось організовувати пошукову операцію, розповіли в Трускавецькій міській раді.

"У суботу ввечері з табору "Артек-Прикарпаття", який працює на базі санаторію "Женева", втекло п’ятеро підлітків з Миколаївської області.

Весь особовий склад було піднято по тривозі для проведення розшукових заходів", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ювенальна поліція створила бот для пошуку зниклих безвісти дітей

Знайти дітей вдалось лише наступного дня на території сусіднього Стрийського району.

Як виявилось, рішення "шукати пригод" підлітки прийняли через дисципліну в санаторії та заборону дітям курити.

Нагадаємо, на Рівненщині поліція розшукала 10-річного хлопчика та його 7-річну сестру, які посварились із матір'ю і вирішили втекти з дому.