П’ятеро дітей втекли з дитячого табору у Трускавці через заборону курити

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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15 серпня 2022

У Трускавці з місцевого дитячого табору "Артек-Прикарпаття" втекли п’ятеро підлітків.

Щоб знайти дітей, місцевим поліцейським довелось організовувати пошукову операцію, розповіли в Трускавецькій міській раді.

"У суботу ввечері з табору "Артек-Прикарпаття", який працює на базі санаторію "Женева", втекло п’ятеро підлітків з Миколаївської області.

Весь особовий склад було піднято по тривозі для проведення розшукових заходів", – йдеться в повідомленні.

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Фото: daisy-daisy/Depositphotos

Знайти дітей вдалось лише наступного дня на території сусіднього Стрийського району.

Як виявилось, рішення "шукати пригод" підлітки прийняли через дисципліну в санаторії та заборону дітям курити.

Нагадаємо, на Рівненщині поліція розшукала 10-річного хлопчика та його 7-річну сестру, які посварились із матір'ю і вирішили втекти з дому.

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П’ятеро дітей втекли з дитячого табору у Трускавці через заборону курити
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