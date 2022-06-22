Втекли після сварки з мамою: на Рівненщині поліція знайшла двох зниклих дітей

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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22 червня 2022

На Рівненщині поліціянти розшукали 10-річного хлопчика та його 7-річну сестру, які зникли напередодні.

Після конфлікту з мамою малеча пішла з дому: ночувала на зупинці, а потім сиділа у закинутій хаті.

За словами правоохоронців, діти живі та здорові, але налякані.

Історію порятунку розповіли у Національній поліції України.

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 Після конфлікту з мамою двоє дітей пішли з дому. Фото: Національна поліція України

21 червня діти пішли з дому на вулицю гратися і не повернулися ввечері. 

Батьки спершу шукали малечу самі, а вранці звернулися до поліції.

Дітей розшукувало понад 100 людей: поліціянти, зокрема кінологи, лісники, тероборона, рятувальники та місцеві мешканці. 

Також правоохоронці використовували квадрокоптери – пошукова операція тривала 6 годин.

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 Дітей розшукувало понад 100 людей

Близько 13:40 дітей знайшли рятувальники та поліціянти.

Виявилося, що напередодні мама дуже насварила дітей через те, що вони вчасно не повернулися з прогулянки.

Тоді брат із сестрою пішли за три кілометри у сусіднє село Поляни, де переночували на лавці на критій зупинці.

 Правоохоронці вже провели профілактичні бесіду з сім’єю

"Уранці малолітні, зморені та голодні, пішки повернулися до рідного села, де залишились у закинутому господарстві неподалік свого будинку. 

Залізли до хати, де ніхто не проживає, через вікно, адже замок на вхідних дверях був неушкоджений", – кажуть у поліції. 

Там дітей і знайшли правоохоронці, які вже провели профілактичну бесіду з сім’єю.

"Раніше сім'я в поле зору правоохоронців не потрапляла. Тепер працівники ювенальної превенції навідуватимуться сюди частіше", – кажуть у Нацполіції.

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