Втекли після сварки з мамою: на Рівненщині поліція знайшла двох зниклих дітей

На Рівненщині поліціянти розшукали 10-річного хлопчика та його 7-річну сестру, які зникли напередодні.

Після конфлікту з мамою малеча пішла з дому: ночувала на зупинці, а потім сиділа у закинутій хаті.

За словами правоохоронців, діти живі та здорові, але налякані.

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Історію порятунку розповіли у Національній поліції України.

Після конфлікту з мамою двоє дітей пішли з дому. Фото: Національна поліція України

21 червня діти пішли з дому на вулицю гратися і не повернулися ввечері.

Батьки спершу шукали малечу самі, а вранці звернулися до поліції.

Дітей розшукувало понад 100 людей: поліціянти, зокрема кінологи, лісники, тероборона, рятувальники та місцеві мешканці.

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Також правоохоронці використовували квадрокоптери – пошукова операція тривала 6 годин.

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Дітей розшукувало понад 100 людей

Близько 13:40 дітей знайшли рятувальники та поліціянти.

Виявилося, що напередодні мама дуже насварила дітей через те, що вони вчасно не повернулися з прогулянки.

Тоді брат із сестрою пішли за три кілометри у сусіднє село Поляни, де переночували на лавці на критій зупинці.

Правоохоронці вже провели профілактичні бесіду з сім’єю

"Уранці малолітні, зморені та голодні, пішки повернулися до рідного села, де залишились у закинутому господарстві неподалік свого будинку.

Залізли до хати, де ніхто не проживає, через вікно, адже замок на вхідних дверях був неушкоджений", – кажуть у поліції.

Там дітей і знайшли правоохоронці, які вже провели профілактичну бесіду з сім’єю.

"Раніше сім'я в поле зору правоохоронців не потрапляла. Тепер працівники ювенальної превенції навідуватимуться сюди частіше", – кажуть у Нацполіції.