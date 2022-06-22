Втекли після сварки з мамою: на Рівненщині поліція знайшла двох зниклих дітей

На Рівненщині поліціянти розшукали 10-річного хлопчика та його 7-річну сестру, які зникли напередодні.
Після конфлікту з мамою малеча пішла з дому: ночувала на зупинці, а потім сиділа у закинутій хаті.
За словами правоохоронців, діти живі та здорові, але налякані.
Історію порятунку розповіли у Національній поліції України.
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|Після конфлікту з мамою двоє дітей пішли з дому. Фото: Національна поліція України
21 червня діти пішли з дому на вулицю гратися і не повернулися ввечері.
Батьки спершу шукали малечу самі, а вранці звернулися до поліції.
Дітей розшукувало понад 100 людей: поліціянти, зокрема кінологи, лісники, тероборона, рятувальники та місцеві мешканці.
Також правоохоронці використовували квадрокоптери – пошукова операція тривала 6 годин.
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|Дітей розшукувало понад 100 людей
Близько 13:40 дітей знайшли рятувальники та поліціянти.
Виявилося, що напередодні мама дуже насварила дітей через те, що вони вчасно не повернулися з прогулянки.
Тоді брат із сестрою пішли за три кілометри у сусіднє село Поляни, де переночували на лавці на критій зупинці.
|Правоохоронці вже провели профілактичні бесіду з сім’єю
"Уранці малолітні, зморені та голодні, пішки повернулися до рідного села, де залишились у закинутому господарстві неподалік свого будинку.
Залізли до хати, де ніхто не проживає, через вікно, адже замок на вхідних дверях був неушкоджений", – кажуть у поліції.
Там дітей і знайшли правоохоронці, які вже провели профілактичну бесіду з сім’єю.
"Раніше сім'я в поле зору правоохоронців не потрапляла. Тепер працівники ювенальної превенції навідуватимуться сюди частіше", – кажуть у Нацполіції.
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