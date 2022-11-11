Пластуни в Бучі заявили про ліквідацію центру. В облраді запевняють, що це – реорганізація

На Київщині у Бучі планують реорганізувати пластовий центр. Він працював там впродовж 3 років

На думку голови Крайової Пластової Ради Юрія Юзича це – ліквідація єдиного патріотичного осередку в області.

Такої ж думки дотримується і виконувач обов'язків керівника центру Ярослав Храпський. Він зазначає, що у Київській обласній раді рішення про реорганізацію прийняли без обговорення з командою Пласту.

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"Пластовий вишкільний центр у Бучі, який пережив окупацію, хочуть ліквідувати... Відповідне рішення ухвалила профільна комісія Київської обласної ради, без будь-якої комунікації з Пластом і самим центром, громадою врешті-решт", – каже Юрій Юзич.

Він зазначає, що Бучанський пластовий центр – перший центр, збудований для молоді за всі роки незалежності в Україні. На нього рівнялись інші обласні ради. Так в Україні створили ще 6 аналогічних центрів.

Фото з сайту організації

Пластовий центр у Бучі відвідувало близько 12 тисяч дітей.

Натомість у Київській облраді запевняють, що реорганізація не вплине на роботу пластового осередку.

Наразі у Київоблраді з міркувань оптимізації бюджету планують об'єднати Комунальний заклад Київської обласної ради "Пластовий Вишкільний центр" з "Київським обласним молодіжним центром".

"Ліквідація та реорганізація є беззаперечним правом засновника та власника майна, яким виступає Київська обласна рада. Чи є після прийняття даного рішення економія бюджетних? Так, але її обсяг мінімальний, це лише декілька зарплатних ставок адміністративного персоналу", – зазначає в.о. керівника центру Ярослав Храпський

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Він наголошує, що інформації щодо управління центром, організації роботи та заходів після реорганізації немає.

"Пластовий центр функціонував, функціонує і буде функціонувати

Забагато маніпуляцій відбувається із використанням таких висловів, як "ліквідація, знищення тощо".

Розвіюючи ці міфи, хочемо пояснити: Запланована реорганізація здійснюється для того, аби створити єдиний заклад, який буде універсальним для розвитку молоді і національно-патріотичного виховання на Київщині, у тому числі Українського скаутингу – пласту", – повідомили у Київській облраді.

Депутати зазначають, що процес оптимізації комунальних закладів, які підпорядковуються Київській обласній раді, розпочали ще влітку.

Чиновники також запевняють, що об'єднання двох закладів передбачає :

підсилення усіх напрямків роботи з молоддю;

максимальне збереження колективів молодіжних працівників і виховників,

за потреби – залучення додаткових фахівців у громадах.

"Юридична особа продовжуватиме свою безпосередню діяльність у приміщенні Пластового вишкільного центру в місті Буча, де, як і раніше, буде забезпечено повноцінний функціонал роботи пластунів, а також розширено роботу з молоддю усіх вікових категорій", – додають в Київський обласній раді.