Укрпошта запустила передпродаж марки з містом-героєм Херсоном. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 листопада 2022

В Україні запустили передпродаж першої марки, яка присвячена місту-герою Херсону. 

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. 

"Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста. 

І хоч офіційно ще не оголошено про звільнення Херсона, за старою доброю традицією, започаткованою ще з кораблем, – іноді марки виходять на пару днів раніше події. Бо в Укрпошті точно знають, що наші військові – найкращі, а деокупація, то лише питання часу", – заявив він.

 Фото зі сторінки Ігоря Смілянського

Гендиректор Укрпошти нагадав, що цьогоріч через окупацію українцям не вдалось поласувати херсонськими кавунами. 

"А от поштова філателія не може залишити вас цьогоріч без одного із символів Херсонщини, тому саме скибки кавуна з додатковими художніми сюжетами можна буде побачити на новій поштовій марці", – пояснив він.

Смілянський зазначив, що у комплекті з маркою також йде конверт, на якому солдат вкладає скибочку кавунчика з Херсоном назад в Україну, та листівка "Херсон – це Україна".

Передзамовлення марки стартує 11 листопада. Вона вийде у грудні. 

Ігор Смілянський підкреслив, що нова марка має бути саме окремим замовленням, тобто в кошику має бути лише цей набір.

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