Новорічну марку обрали усією країною: в Укрпошті показали ескіз переможця

В Укрпошті оголосили підсумки всенародного голосування про ескіз новорічної марки.

Переможцем стала ілюстрація – "Роз'єднані війною", повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Багато родин сьогодні не разом, багато сімейних традицій будуть порушені цього року і багато хто зустріне цей Новий рік не під ялинкою з родиною та коханими, а з побратимами під обстрілами ворога. Саме тому ця ілюстрація викликала найбільше емоцій та емпатії", – розповідає Смілянський.

Він зазначає, що авторкою ескізу є 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва. Через постійні обстріли росіянами її рідного міста, дівчині довелось виїхати за кордон, де в неї й виникла ідея малюнку.

Ілюстрація зі сторінки Ігоря Смілянського

"Глибину цього задуму, як і емоції самої авторки, рідне місто якої з початку війни не обстрілювали лише 46 днів, може зрозуміти кожний", – додає гендиректор Укрпошти.

Про терміни продажів новорічної марки у компанії повідомлять згодом.

Нагадаємо, голосування тривало 3 доби на офіційній сторінці "Укрпошти" у Facebook, Instagram і Telegram-каналі. Українці мали обрати переможця серед п'яти ескізів.