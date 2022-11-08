Новорічну марку обрали усією країною: в Укрпошті показали ескіз переможця

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 листопада 2022

В Укрпошті оголосили підсумки всенародного голосування про ескіз новорічної марки. 

Переможцем стала ілюстрація – "Роз'єднані війною", повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. 

"Багато родин сьогодні не разом, багато сімейних традицій будуть порушені цього року і багато хто зустріне цей Новий рік не під ялинкою з родиною та коханими, а з побратимами під обстрілами ворога. Саме тому ця ілюстрація викликала найбільше емоцій та емпатії", – розповідає Смілянський. 

Він зазначає, що авторкою ескізу є 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва. Через постійні обстріли росіянами її рідного міста, дівчині довелось виїхати за кордон, де в неї й виникла ідея малюнку.

 Ілюстрація зі сторінки Ігоря Смілянського

"Глибину цього задуму, як і емоції самої авторки, рідне місто якої з початку війни не обстрілювали лише 46 днів, може зрозуміти кожний", – додає гендиректор Укрпошти.

Про терміни продажів новорічної марки у компанії повідомлять згодом. 

Нагадаємо, голосування тривало 3 доби на офіційній сторінці "Укрпошти" у Facebook, Instagram і Telegram-каналі. Українці мали обрати переможця серед  п'яти ескізів.

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