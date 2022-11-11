У Парижі протестували повітряне безпілотне таксі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 листопада 2022

Дрон-таксі здійснив перший пробний політ у повітряному просторі біля Парижа. 

Такий повітряний транспорт планують запустити у столиці Франції вже з 2024 року, повідомляє Reuters.

Двомісний літак Volocopter нагадує великий безпілотник із вісьмома гвинтами. 

10 листопада гелікоптер злетів із пасажиром на борту з аеродрому Понтуаз-Кормей поблизу Парижа та зробив невеличке коло.

Пілот-випробувач Пол Стоун сказав, що цифрова система польоту (автопілот) та кілька роторів(обертова частина машини – ред.) значно полегшують політ, у порівнянні з керуванням традиційним вертольотом.

Гендиректор компанії заявив, що протягом наступних 18 місяців підготує свій корабель до сертифікації. У компанії Volocopter планують зробити гелікоптери абсолютно автоматизованими, щоб на борту перебували лише пасажири. 

Однак це рішення вимагає плідної праці з точки зору інфраструктури, інтеграції повітряного простору та сприйняття громадськістю.

Нагадаємо, появу повітряних таксі анонсували у Парижі до 2024 року, адже столиці Франції проходитимуть літні Олімпійські ігри.

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