Завадив шторм: запуск місії NASA до Місяця знову перенесли

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 листопада 2022

Місію NASA на Місяць перенесли через ураган "Ніколь" на узбережжі Флориди..

Про це повідомили на сайті американського космічного агентства.

Запуск місії "Артеміда-1" планували запустити 14 листопада, але перенесли на середу, 16 листопада. Якщо корабель таки злетить в цей день, місія завершиться посадкою в океан 11 грудня.

Є ще одна резервна дата запуску – 19 листопада. Але тоді NASA буде проводити запуск у координації з Космічними силами США.

 Фото: Iurii/Depositphotos

Наразі через шторм космодром перебуває у стані ураганної небезпеки HURCON III. Тобто персонал має забезпечити безпеку майна та обладнання, а за потреби – направити "виїзну команду", яка залишатиметься в космічному центрі протягом усього шторму.

Загальна мета проєкту NASA "Артеміда" – вперше за пів століття повернути людей на Місяць. Місія полягає в тому, щоб випробувати космічний корабель і всі його системи, щоб переконатися, що вони безпечні для астронавтів.

Нагадаємо, що у NASA переносили політ уже кілька разів. 

Вперше – 29 серпня через проблеми з двигуном, вдруге – 4 вересня через витік рідкого водню під час завантаження палива в базову ступінь ракети. 

Востаннє політ відклали у зв'язку із тропічним штормом "Ян", що переріс в ураган. 

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