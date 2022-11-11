Дівчина, яка має зріст понад 2 метри, здійснила перший в житті авіапереліт

Мешканка Туреччини Румейса Гелгі, яка має зріст понад 2 метри, здійснила перший в житті політ на літаку.
25-річна Гелгі має синдром Вівера, рідкісне генетичне захворювання, яке спричиняє надмірне зростання кісток, пише СNN.
Дівчину занесли до Книги рекордів Гіннеса ще у підлітковому віці як людину, яка має найдовші у світі пальці і спину.
Гелгі регулярно подорожує та пропагує бодіпозитив у соціальних мережах. Однак на літаку вона жодного разу не літала.
|Румейса Гелгі у літаку
|Гелгі регулярно подорожує та пропагує бодіпозитив у соціальних мережах
|Дівчина каже, що буде літати ще
|"Бездоганна подорож від початку до кінця"
Але у вересні 2022-го Гелгі нарешті піднялася у небо. У дописі в Instagram вона поділилася фотографіями зі своєї подорожі на борту Turkish Airlines, яка стала можливою після того, як працівники авіакомпанії прибрали кілька місць у літаку.
Таким чином Гелгі змогла комфортно відпочити на ношах під час 13-годинної подорожі зі Стамбула до Каліфорнії.
"Бездоганна подорож від початку до кінця", – написала Гелгі. Дівчина каже, що буде літати ще.
В авіакомпанії розповіли, що хочуть зробити авіаперельоти доступними для всіх. На думку представників компанії, поїздка Гелгі підкреслює зростання обізнаності про доступність авіакомпаній для людей з фізичними особливостями та обмеженими можливостями.
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