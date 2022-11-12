"Віддеремо рашизм": у Херсоні знімають меморіальні дошки окупантів. ФОТО

У деокупованому Херсоні розпочали демонтаж російських меморіальних дошок, які повісили російські загарбники.
Активісти руху "Жовта Стрічка" зібралися на толоку в одному з парків міста.
Про це повідомляє організація "Жовта стрічка" у Telegram-каналі.
"Знову толока в Херсоні. Віддеремо рашизм разом", – йдеться у повідомленні.
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|Активісти руху "Жовта Стрічка" у Херсоні розпочали демонтаж російських меморіальних дошок
Протягом 8 місяців "Жовта Стрічка" протидіяла окупантам: люди вішали жовті стрічки в Херсоні, малювали графіті, клеїли проукраїнські листівки, передавали інформацію українським військовим.
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Нагадаємо, 11 листопада Сили спеціальних операцій звільнили Херсон та частину області від російських військ.
Українці зустрічали ССО ЗСУ обіймами, виходили на центральну площу міста з українськими прапорами.
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