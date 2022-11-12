"Віддеремо рашизм": у Херсоні знімають меморіальні дошки окупантів. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 листопада 2022

У деокупованому Херсоні розпочали демонтаж російських меморіальних дошок, які повісили російські загарбники.

Активісти руху "Жовта Стрічка" зібралися на толоку в одному з парків міста.

Про це повідомляє організація "Жовта стрічка" у Telegram-каналі.

"Знову толока в Херсоні. Віддеремо рашизм разом", – йдеться у повідомленні.

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 Активісти руху "Жовта Стрічка" у Херсоні розпочали демонтаж російських меморіальних дошок

Протягом 8 місяців "Жовта Стрічка" протидіяла окупантам: люди вішали жовті стрічки в Херсоні, малювали графіті, клеїли проукраїнські листівки, передавали інформацію українським військовим.

 До

 Після

Нагадаємо, 11 листопада Сили спеціальних операцій звільнили Херсон та частину області від російських військ.

Українці зустрічали ССО ЗСУ обіймами, виходили на центральну площу міста з українськими прапорами.

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